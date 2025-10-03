  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Proche-Orient Premières procédures ouvertes en lien avec l'interdiction du Hamas

ATS

3.10.2025 - 15:25

Le Ministère public de la Confédération a ouvert les premières procédures pénales en lien avec la loi interdisant le Hamas et les organisations apparentées, a-t-il indiqué vendredi. Cette loi est entrée en vigueur en mai.

Le Ministère public de la Confédération a engagé des poursuites pénales en vertu de la nouvelle loi qui interdit le Hamas et qui entrée en vigueur en mai dernier (image d'illustration).
Le Ministère public de la Confédération a engagé des poursuites pénales en vertu de la nouvelle loi qui interdit le Hamas et qui entrée en vigueur en mai dernier (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 15:25

03.10.2025, 16:50

Il est toutefois encore trop tôt pour dresser un bilan complet, a écrit le Ministère public de la Confédération (MPC) dans un communiqué. Il peut seulement confirmer qu'il est actif et il indique qu'aucune autre information ne peut être publiée à l'heure actuelle.

L'interdiction du Hamas est en vigueur depuis le 15 mai. Auparavant, uniquement la milice terroriste Daech et le réseau terroriste Al-Qaïda étaient interdits par la loi en Suisse. Après les massacres perpétrés par le mouvement palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, les deux chambres fédérales s'étaient prononcées en faveur de l'interdiction du Hamas.

La loi est valable pour une durée initiale de cinq ans et vise notamment à faciliter les interdictions d'entrée sur le territoire ou les expulsions. Elle devrait également permettre de contrôler plus facilement les flux financiers en cas de suspicion de financement du terrorisme.

Trump fixe un ultimatum. «L’enfer se déchaînera comme jamais contre le Hamas»

Trump fixe un ultimatum«L’enfer se déchaînera comme jamais contre le Hamas»

Plus de 462'500 francs

Le MPC avait également enquêté récemment dans le cadre d'une enquête sur un éventuel financement du terrorisme. Au cours de l'été 2023, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) avait déposé une plainte pour suspicion de financement du Hamas depuis la Suisse.

Le MROS estimait que quatre personnes travaillant en faveur d'une association à but non lucratif avaient pu apporter un soutien financier au Hamas par le biais d'un transfert de fonds entre avril 2018 et avril 2023. Le montant total dans le viseur du MROS était de 462'531,14 francs, dont 133'678,26 francs à destination de personnes physiques et morales en territoire palestinien.

En janvier 2024, le MROS a adressé une autre dénonciation au MPC concernant des transactions effectuées par une autre organisation. La dénonciation a été jointe à la procédure.

Genève. Gaz lacrymogènes et jets d’eau : heurts entre forces de l’ordre et manifestants pro-Gaza

GenèveGaz lacrymogènes et jets d’eau : heurts entre forces de l’ordre et manifestants pro-Gaza

Procédure classée

Cette procédure a toutefois été classée sans suite, a indiqué le Ministère public de la Confédération. Après une «enquête approfondie» menée par la Police judiciaire fédérale (PJF) et plusieurs interrogatoires, les soupçons n'ont pas été confirmés. Il ressort des investigations menées par la PJF qu'aucun des suspects n'était associé à une organisation criminelle ou terroriste.

Quant aux personnes morales, le MPC explique que les recherches effectuées par la PJF n'ont pas révélé d'informations permettant d'établir l'utilisation finale des fonds.

Les plus lus

Etats-Unis : le «shutdown» empêche la publication d'un rapport clé
«Sentiment d’être violée» - Un urologue défraie la chronique !
Cette commune encaisse 100'000 francs d'amendes par jour!
La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir
Statue satirique réinstallée : Donald Trump va-t-il devenir furax ?