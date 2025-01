«Prend garde à la Sainte-Martine, car souvent...»

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

PROCES : Le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone rend jeudi son jugement au procès des parents d'un jeune parti combattre en Syrie. Ils sont accusés de soutien à l'Etat islamique pour avoir versé 50'000 francs pour subvenir aux besoins de leur enfant.

TOURISME : L'Aide suisse à la montagne présente jeudi sa campagne annuelle 2025, qui vise à soutenir les établissements hôteliers de montagne qui investissent dans des infrastructures modernes.L'organisation entend montrer l'importance des petites destinations touristiques pour l'économie suisse.

ENVIRONNEMENT : Le Service des forêts et de la nature (SFN) du canton de Fribourg présente jeudi l’état de la situation concernant le capricorne asiatique. Le résultat des analyses génétiques de l'individu trouvé à Marly en automne 2024 oblige à prendre de nouvelles mesures de lutte. Pour rappel, cet insecte exotique nuisible est particulièrement dangereux pour les feuillus.

Vu dans la presse

TRANSPORT : Le fabricant de trains Stadler Rail a pris du retard dans la livraison de la commande de Nexus. La société ferroviaire exploite le métro de Tyne and Wear dans les villes de Newcastle, Sunderland et Gateshead au nord-est de l'Angleterre, rapportent les journaux du groupe CH Media. Des tests supplémentaires avec l'électronique du train sont en cause. La moitié des 46 trains commandés en 2020 vont être mis sur les rails d'ici la fin de l'année. L'autre moitié devrait être livrée en 2026. En revanche, Stadler Rail a augmenté la production au Kazakhstan. Le constructeur de trains prévoit d'y créer 600 emplois, soit 200 de plus qu'annoncé.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024) : Vingt-cinq chars de combat Leopard 2 quittent la Suisse orientale pour l'Allemagne. Ces blindés doivent rester en Allemagne, chez des partenaires de l'OTAN ou de l'UE, et ne seront pas acheminés vers l'Ukraine.

- Il y a 10 ans (2015) : Décès du chimiste et écrivain bulgaro-américano-autrichien Carl Djerassi, l'un des pères de la pilule contraceptive. Il était né en 1923.

- Il y a 80 ans (1945) : Un sous-marin soviétique torpille le navire allemand Wilhelm Gustloff au large de la Poméranie. Jusqu'à 9000 personnes ont perdu la vie, ce qui en ferait la plus grande catastrophe maritime de tous les temps.

- Il y a 100 ans (1925) : Naissance du pionnier américain de l'informatique Douglas Carl Engelbart, inventeur de la souris d'ordinateur (1963).

- Il y a 130 ans (1895) : Naissance de la chanteuse d'opéra et actrice autrichienne Marianne Golz. Elle a fait partie d'un groupe de résistance qui aidait les Juifs à fuir Prague. Condamné à mort, elle a été exécutée par les nazis le 8 octobre 1943.

Le dicton du jour

Prend garde à la Sainte-Martine, car souvent l'hiver se mutine