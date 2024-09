Prendre sa retraite avec 1,5 million de francs: est-ce suffisant?

Selon une étude, un couple de classe moyenne issu du baby-boom part à la retraite avec une fortune moyenne de 1,6 million de francs. Cela devrait suffire pour une belle retraite - ou pas?

Une étude récente a analysé la situation patrimoniale des retraités* suisses. Symbolbild: Keystone

SDA SDA

Le VZ Vermögenszentrum s'est penché sur cette question et a étudié à cet effet la situation de prévoyance de quelque 2200 ménages en Suisse. Le groupe des ménages de classe moyenne comprend des couples âgés de 60 à 68 ans et disposant d'un revenu annuel brut de 100 000 à 214 000 francs.

L'étude a révélé que nombre d'entre eux sous-estiment leur patrimoine, en particulier l'importante contribution de la caisse de pension.

En effet, les versements mensuels dans le deuxième pilier représentent près de 60 pour cent de la fortune - si l'on n'est pas propriétaire de son logement, calcule VZ. Et même chez les ménages propriétaires de leur logement, près de 40 % de la fortune se trouvent encore dans la prévoyance d'entreprise. A cela s'ajoutent, pour la plupart, les versements volontaires dans le pilier 3a.

Une grande majorité est propriétaire de son logement

Beaucoup placent en outre une partie de leurs économies dans le pilier 3b non lié, détiennent des titres, une certaine partie sous forme de liquidités sur des comptes d'épargne et des comptes privés ainsi que sur un compte de libre passage, par exemple en changeant de caisse de pension. Au total, sans les biens immobiliers, la fortune s'élève en moyenne à un peu plus d'un million de francs.

En outre, 86 % des ménages étudiés disposent d'un logement en propriété, qui est également pris en compte dans le calcul avec une valeur médiane d'environ 1 million. Quatre ménages sur cinq auraient une hypothèque, dont la moyenne s'élevait à 480 000 francs. Après déduction de cette hypothèque, VZ arrive au montant susmentionné d'un peu plus de 1,5 million de francs à l'âge de la retraite. Cette valeur médiane signifie que 50 pour cent des ménages ont moins de fortune à disposition au moment de la retraite, et que 50 pour cent des ménages en ont plus.

Des coûts plus élevés que prévu à la retraite

Cette somme, qui semble d'abord généreuse, doit toutefois aussi couvrir tous les frais occasionnés jusqu'à la fin de la vie. Et pour beaucoup, ils sont plus élevés que prévu. En effet, les frais professionnels tels que le trajet pour se rendre au travail, les vêtements spéciaux ou les repas pris à l'extérieur disparaissent pour la plupart. Mais avec plus de temps libre, on a aussi plus de temps et d'occasions de dépenser de l'argent ou de réaliser des rêves longtemps repoussés.

Les coûts des assurances complémentaires de la caisse maladie augmentent également. Il ne faut pas non plus oublier les impôts, qui restent un poste de dépenses important.

Les experts montrent qu'avec un calcul conservateur, un couple âgé de 65 à 90 ans a besoin d'une fortune de plus d'un million de francs pour couvrir les frais de logement, les impôts et toutes les dépenses en plus de la rente AVS.

SDA