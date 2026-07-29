Les candidats de gauche à la mairie de Berlin ont dit mercredi à l'AFP leurs craintes que l'attentat commis samedi par un jeune islamiste contre la Marche des fiertés ne profite au parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) lors des élections de septembre.

Abdul Rahman Ballout, un citoyen allemand d'origine libanaise suspecté d'avoir foncé dans la foule de la Gay Pride, faisant un mort et une trentaine de blessés, a vraisemblablement prêté allégeance au groupe Etat Islamique (EI) dans une vidéo le jour de l'attaque, ont indiqué mardi les autorités.

«Je crains fortement que cela puisse profiter à l'AfD, car l'AfD instrumentalise toujours ces événements pour des récits racistes», a réagi lors d'un court entretien à l'AFP Elif Eralp, candidate du parti de gauche radicale Die Linke.

«L'AfD exploite bien sûr toujours précisément ce type de situations. Mais l'on devrait désormais savoir que l'AfD n'a jamais de bonnes réponses à ce genre d'événements, ni d'ailleurs à aucun autre sujet», a ajouté Steffen Krach, candidat des sociaux-démocrates (SPD).

«Cet attentat islamiste que nous avons connu, c'était un attentat contre le Berlin libre. Et c'est précisément ce dont l'AfD ne veut pas non plus», a estimé Werner Graf, le candidat des Verts, reconnaissant que «les attaques contre la vie queer, contre la diversité des modes de vie, viennent à la fois des extrémistes de droite et des islamistes».

Progression de l'AfD dans toute l'Allemagne

Les trois candidats de gauche, qui pourraient gouverner Berlin ensemble à l'issue d'un scrutin qui s'annonce serré, réagissaient en marge d'un débat sur la question, récurrente en Allemagne, d'une éventuelle interdiction du parti d'extrême droite.

Le candidat conservateur Stefan Evers n'était pas présent, son candidat d'arrondissement s'exprimant pour la CDU.

Les avis sur l'opportunité d'une procédure en interdiction de l'AfD divergent. Juridiquement, les obstacles pour faire aboutir une telle décision sont très élevés, et politiquement, elle pourrait accroître encore la popularité du mouvement.

La progression de l'AfD dans les sondages, tant au niveau national, où elle fait désormais la course en tête, devant la CDU du chancelier Friedrich Merz et les partis de gauche, que dans les trois élections régionales qui se tiendront en septembre dans la partie orientale du pays, son bastion, ont relancé le sujet.

Si l'AfD n'a aucun espoir concret de gouverner la capitale allemande à l'issue des élections du 20 septembre, les autres partis refusant de s'allier avec elle pour constituer une majorité, un sondage publié jeudi l'a placée pour la première fois en tête dans cette ville-Etat avec 19% des voix.

Et le parti, première force d'opposition au parlement allemand, vise la majorité absolue le 6 septembre en Saxe-Anhalt pour diriger pour la première fois un Land.