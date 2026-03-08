  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Elections communales Prilly : ballottage général à l'issue du 1er tour

ATS

8.3.2026 - 18:50

L'élection communale à la Municipalité de Prilly a débouché dimanche sur un ballottage général. Les candidats de l'Entente Prilly (EP), le sortant Luigi Sartorelli (Centre) et la nouvelle venue Lumia Claramunt (PLR), sont en tête avec respectivement 45% et 38,5% des voix. La nouvelle candidate socialiste Ariane Zwahlen suit en 3e position avec 37,5% des suffrages.

Le candidat centriste Luigi Sartorelli arrive en tête du premier tour de l'élection à la Municipalité de Prilly.
Le candidat centriste Luigi Sartorelli arrive en tête du premier tour de l'élection à la Municipalité de Prilly.
ATS

Keystone-SDA

08.03.2026, 18:50

08.03.2026, 18:54

Ce trio de tête est suivi par les deux sortants écologistes Rebecca Joly, présidente des Vert-e-s vaudois et députée au Grand Conseil, et Maurizio Mattia, tous deux avec environ 36% des suffrages. Le PLR Tony Capuano et l'UDC Fabien Deillon, tous deux nouveaux candidats sur la liste de l'Entente Prilly, arrivent juste derrière.

L’analyse de la presse romande. Sauvée par les urnes, la SSR doit maintenant se réformer

L’analyse de la presse romandeSauvée par les urnes, la SSR doit maintenant se réformer

Pour rappel, le syndic Alain Gilliéron et le municipal socialiste Ihsan Kurt ne se représentaient pas.

Les plus lus

Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
L’UDC Jean-François Thuillard en tête au 1er tour
Sauvée par les urnes, la SSR doit maintenant se réformer
Fabrice Luchini : «Ma compagne m'a soigné de ma phobie du couple»