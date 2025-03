Primes maladie: la franchise minimale va augmenter en Suisse

Patrick-Schindler-58 Continuez à , ne pas vouloir d'une caisse maladie de base unique et sociale, sans bénéfices, sans publicités,sans frais supplémentaires etc. Si mes souvenirs sont bons, l'assurance accident, c'est aussi obligatoire mais c'est une ligne sur ma fiche de paye et ça n'augmente pas de 10 % par année. Le financement ? la bonne question, simplement comme l'assurance accident, pourcentage du salaire ! au moins les gros salaires participeraient d'une façon correcte au coût des soins apportés à tout le monde, au même titre que l'assurance accident ou l'AVS etc. Faut qu’on m’explique une chose l'assurance est obligatoire et elle est gérée par des privés? cherchez l'erreur, et comme dirait la télé ABE !

AKJO Et pourquoi le peuple Suisse n'est pas confronté à un vote?

Tammolauss44 bien dit Patrick-Schindler-58

nous somme à la retraie et une santé très fragile on ne demande pas d'être malade cancer péritonite biliaire prothèse hanche genoux ceci est un petit peu de notre santé on as pas demandé tous cela.

On devrait avoir le droit de vote et une caisse unique

Bonne soirée

rofrick En contre-partie vous réduisez la prime. Si tel n’est pas le cas c’est une augmentation camouflée.

Ces politiciens qui se gavent n’ont pas de soucis financiers.

Mauntaumiosch60 Beaucoup sont contre les idées de l'UDC, comme par hasard ils arrivent à faire passer celle-ci

Laureve Ce n'est qu'une motion. Il doit encore y avoir une loi... et si la loi est acceptée, il peut y avoir un référendum. C'est à ce moment là qu'il faudra se mobiliser et VOTER...