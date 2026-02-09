L'important dispositif de recherche déployé après l'évasion d'un détenu de la prison du Bois-Mermet mardi après-midi est toujours en vigueur mercredi. La police cantonale indique qu'il n'y a aucun danger pour la population.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'évasion a eu lieu depuis le terrain de sport de l'établissement de détention lausannois.

Canton de Vaud Prison du Bois-Mermet : le fuyard n'a pas encore été localisé

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'évasion a eu lieu depuis le terrain de sport de l'établissement de détention lausannois, a précisé le Service pénitentiaire vaudois (SPEN), à la demande de Keystone-ATS. Plusieurs dizaines de personnes détenues y participaient à des activités, «une situation ordinaire à ce moment de la journée», précise le SPEN.

«Le fuyard a trompé la vigilance du personnel de surveillance, avant d'escalader une barrière, puis le mur d'enceinte qui est sécurisé par des barbelés», ajoute-t-il. Cette manoeuvre a duré un peu moins de deux minutes. Le personnel, sorti immédiatement de l'enceinte, a tenté de l'intercepter, en vain.

L'intéressé, un homme né en 1991, se serait blessé dans sa fuite et souffrirait notamment de coupures. Il est placé sous l'autorité du Ministère public – notamment pour des infractions contre le patrimoine – et est sous le régime de la détention avant jugement.

Evasion rare

Dans sa communication, le service pénitentiaire souligne qu'il s'agit d'une «situation extrêmement rare», la dernière évasion de la prison du Bois-Mermet remontant à 2013. Cinq individus s'étaient échappés de l'établissement.