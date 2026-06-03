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Un travail «révélateur» Prix européen du journalisme : une enquête suisse distinguée

ATS

3.6.2026 - 22:54

Le Prix européen du journalisme sur la migration récompense une enquête sur les camps de réfugiés en Grèce, publiée par les médias suisses Republik et WAV Recherchekollektiv. C'est l'un des six travaux à avoir été distingués dans le cadre des Prix européens de la presse.

L'enquête sur les camps de réfugiés en Grèce a notamment été publiée par le média suisse Republik (image d'illustration).
L'enquête sur les camps de réfugiés en Grèce a notamment été publiée par le média suisse Republik (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.06.2026, 22:54

03.06.2026, 23:03

L'enquête, parue en anglais et titrée «Les enfants non accompagnés dorment par terre dans les ‹camps modèles› de la Grèce. L’UE est consciente des conséquences», a également été publiée sur le site d'information grec Solomon. Elle a été réalisée par Lydia Emmanouilidou, Corina Petridi, Luděk Stavinoha, Stavros Malichudis, May Bulman, Iliana Papangeli, Galatia Iatraki, Lorenz Naegeli, Osama Abdullah et Lukas Haeuptli, indiquent mercredi les organisateurs du Prix européen de la presse dans un communiqué.

Le travail des journalistes part du constant que les enfants non accompagnés dans les camps de réfugiés sur les îles grecques figurent parmi les catégories de population les mieux protégées par le droit européen et international, du moins en théorie. L'enquête menée par Solomon, Republik et WAV Recherchekollektiv a voulu montrer à quoi ressemblait cette protection dans la pratique: surpopulation extrême, enfants qui dorment à même le sol et accès fortement compromis aux toilettes, douches, soins médicaux et soutien psychologique.

Surpopulation

Les journalistes se sont notamment intéressés au camp de Samos, financé par l'Union européenne et présenté par le Premier ministre grec comme un établissement modèle. La zone sécurisée, prévue pour 200 enfants, en a accueilli 500 fin 2024.

Des enfants, à des avocats ou encore à des lanceurs d'alerte s'expriment dans le reportage. Les auteurs de cette enquête journalistique ont également consulté de nombreux documents officiels.

Selon le jury de ce prix considéré comme un «Pulitzer européen», ce travail est «bien mené», «fort» et «révélateur dans le compréhension des nombreuses manières dont les enfants demandeurs d'asile peuvent être abandonnés».

Pour la cérémonie de remise des prix 2026, plus de 800 candidatures en provenance de plus de 44 pays ont été proposées. Un jury international d’experts a désigné les lauréats dans cinq catégories principales ainsi qu’un prix spécial. Chacun des prix est doté de 10'000 euros, qui doivent être affectés à de nouveaux projets journalistiques. La cérémonie de remise des prix a eu lieu cette année pour la première fois au Portugal.

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