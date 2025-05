La start-up Carewell à Pully (VD) s'est imposée comme la grande gagnante de la 23e cérémonie des Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL) mercredi soir à Beaulieu. Elle a remporté le Trophée Lausanne Région, doté de 50'000 francs, pour un projet à cheval entre innovation technique et sociale dans le domaine de la gestion hospitalière.

Beaulieu à Lausanne a accueilli mercredi soir la 23e édition des prix PERL (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Alors que le domaine de la santé joue un rôle essentiel dans l'économie régionale et présente une part des emplois particulièrement importante, le secteur vit une pénurie de personnel médical bien connue. Une situation qui rend la gestion des remplacements dans le milieu aussi nécessaire que complexe. L'entreprise gagnante des PERL 2025, Carewell, s'attaque à cette problématique», ont indiqué jeudi les responsables du prix.

Elle le fait grâce à une plateforme digitale innovante qui optimise l'utilisation des ressources internes dans les institutions de santé et rend plus aisé l'accès à des ressources externes de qualité. Objectif: faciliter la gestion des remplacements pour les institutions de santé et donner plus de flexibilité au personnel soignant, est-il expliqué.

Trois autres sociétés se sont vu décerner un Prix de l'innovation de 10'000 francs chacune. Il s'agit d'Aerospec (Ecublens), qui analyse la source des particules fines en temps réel, Hafnova (Lausanne), avec une solution agile contre les cyberattaques ainsi qu'OptiZone (Ecublens), qui prévient les blessures ligamentaires grâce à la tech.

Cette dernière a aussi remporté le Prix du public, doté également de 10'000 francs. L'entreprise SaisiR (Lausanne), qui propose une interface permettant de rendre plus d'autonomie aux personnes gravement touchées par un AVC, a, elle, reçu le Prix coup de coeur du jury (10'000 francs).