Pro Vélo Genève et la section genevoise du TCS ont uni leurs forces afin de proposer un projet de réseau cyclable au canton. Objectif: permettre à chacun de se déplacer à vélo en toute sécurité. Les aménagements adéquats devraient voir le jour d'ici à 2042.

Souvent adversaires, l'association Pro Vélo et le TCS s'allient autour d'un projet de réseau cyclable pour Genève (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Dans un communiqué diffusé mercredi, Pro Vélo Genève et la section genevoise du Touring Club Suisse (TCS) militent pour des voies cyclables garantissant une séparation claire avec le trafic motorisé, conçues pour des vitesses limitées à 25 km/h en agglomération et basées sur des itinéraires efficaces et attractifs.

La proposition de Pro Vélo et du TCS se base «sur les plans existants, les planifications connues, les besoins actuels et les projets futurs». Les deux associations comptent aussi apporter aux autorités cantonales leur expertise dans le domaine et leur connaissance du terrain.

Le projet de réseau est bâti «autour de cinq axes principaux traversants», allant bien au-delà du centre de Genève. Il y aurait par exemple une voie entre Meyrin et Annemasse (F) ou une autre reliant la commune française de St-Julien à Versoix et Nyon. Une petite et une moyenne ceinture compléteraient ces axes forts.

Un réseau secondaire plus vaste viendrait se greffer sur cette ossature principale, permettant des déplacements à l'intérieur des quartiers. Le tout fonctionnerait comme un réseau de transports publics, avec des lignes clairement identifiées permettant de suivre facilement un itinéraire, relèvent les deux organisations.

Large consultation

Pro Vélo Genève et la section genevoise du TCS «invitent les autorités à organiser une task force étendue» qui sera chargée d'étudier leur proposition. Ce groupe de travail devrait notamment comprendre des représentants des grandes communes suburbaines et de diverses associations.

L'objectif poursuivi par la mise en place de ce réseau cyclable sécurisé est «de contribuer à l'augmentation de la part modale du vélo» sur le territoire genevois, en apportant plus de sécurité et de sérénités aux usagers. Il s'agira de favoriser la mobilité «non pendulaire» qui représente la majorité des déplacements à vélo.

Pour Pro Vélo et le TCS, la bicyclette «reste souvent une option trop dangereuse pour une partie de la population.» Les deux associations pensent notamment aux personnes âgées et aux écoliers.