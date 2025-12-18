  1. Clients Privés
En l'absence du prévenu Le procès d'un mercenaire suisse ayant servi en Ukraine s'ouvre

ATS

18.12.2025 - 09:58

Le procès militaire d'un Schaffhousois accusé d'avoir servi comme mercenaire de l'Ukraine s'est ouvert jeudi matin à Meilen (ZH) en l'absence du prévenu. Ce dernier se trouverait en Israël. La justice militaire lui avait garanti sa liberté de mouvement en Suisse.

Le procès militaire se déroule dans les locaux du tribunal de district de Meilen (ZH), en l'absence de l'accusé (archives).
Le procès militaire se déroule dans les locaux du tribunal de district de Meilen (ZH), en l'absence de l'accusé (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.12.2025, 09:58

18.12.2025, 11:08

Les juges du Tribunal militaire 2 ont décidé de poursuivre les audiences par contumace. La mère du prévenu doit y témoigner. De nombreux journalistes et un public fourni se sont déplacés pour y assister.

Le prévenu est accusé de services effectués au sein d'une armée étrangère. Il avait notamment témoigné à la télévision alémanique SRF des opérations militaires qu'il effectuait pour l'Ukraine entre février 2022 et décembre 2024. Selon Europol, il fait partie des 573 mercenaires internationaux combattant les troupes russes en Ukraine.

Le mercenaire présumé a déjà été condamné à quatre reprises par la justice pénale. Ses peines ont été commuées en thérapie stationnaire dans le secteur fermé d'une clinique psychiatrique, de 2015 à 2017.

