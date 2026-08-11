Au deuxième jour de son procès en appel devant le Tribunal cantonal de Zurich, Pierin Vincenz a de nouveau rejeté les accusations d’enrichissement personnel et de conflits d’intérêts. L’ancien patron de Raiffeisen affirme que ses dépenses avaient une justification professionnelle et conteste avoir influencé les décisions d’acquisition de la banque.

«Je n'ai pas utilisé ma position» Procès de l'ex-patron de la Raiffeisen: Voyages, Tinder et millions au cœur des débats à Zurich

Le procès en appel de Pierin Vincenz se poursuit à Zurich dans une atmosphère tendue. L’ancien directeur de Raiffeisen, âgé de 70 ans, est à nouveau confronté aux accusations portant notamment sur la gestion déloyale, la fraude et la corruption passive. Il demande l’annulation de sa condamnation et son acquittement complet.

Lors de son audition, Vincenz s’est montré nettement plus réservé que lors de précédentes apparitions publiques. Il a notamment refusé de s’exprimer sur sa situation personnelle, invoquant la forte médiatisation de l’affaire et son souhait de préserver son entourage.

Des dépenses toujours présentées comme professionnelles

Interrogé sur plusieurs dépenses controversées, l’ex-banquier a maintenu la ligne de défense déjà exposée lors du premier procès. Selon lui, les frais engagés avaient, d’une manière ou d’une autre, un lien avec son activité professionnelle.

Cette explication concerne notamment des voyages en famille ainsi qu’un rendez-vous organisé via Tinder. Vincenz affirme que l’utilisation de l’application devait notamment lui permettre de mieux comprendre les réseaux sociaux. Quant à une chambre d’hôtel laissée dans un état particulièrement dégradé à Zurich, il assure que la facture avait été imputée à Raiffeisen par erreur.

Face à certaines questions, l’ancien dirigeant a également renvoyé à ses déclarations faites devant le tribunal de district lors du premier procès, expliquant ne plus se souvenir précisément de tous les événements.

Les « participations cachées » au cœur des débats

L’un des principaux volets de l’accusation concerne les participations que Pierin Vincenz et son ancien partenaire d’affaires Beat Stocker auraient détenues discrètement dans certaines entreprises avant leur rachat par Raiffeisen ou par Aduno.

L’accusation estime que ces opérations auraient permis aux deux hommes de réaliser des gains de plusieurs millions de francs. Vincenz conteste toutefois avoir tiré illégalement profit de ces transactions.

L’ancien patron de Raiffeisen reconnaît rétrospectivement ne pas avoir suffisamment porté attention aux éventuels conflits d’intérêts, mais nie avoir utilisé sa position pour orienter les décisions de la banque. Il affirme que les discussions au sein de l’établissement existaient, sans pour autant avoir cherché à influencer les organes décisionnels.

Beat Stocker rejette lui aussi les accusations

Interrogé à son tour, Beat Stocker a adopté une position similaire. L’ancien responsable d’Aduno nie également s’être enrichi illégalement et affirme qu’il ne considérait pas, à l’époque, les situations évoquées comme des conflits d’intérêts.

Stocker soutient qu’il cherchait avant tout à faire aboutir des opérations susceptibles de profiter à l’ensemble des parties. Il reconnaît notamment avoir été à l’origine du projet visant à faire acquérir la Stockhorn Arena de Thoune par Raiffeisen, une opération qu’il considérait comme intéressante pour la stratégie marketing de la banque.

Dans le dossier de Genève Crédit & Leasing, l’accusation lui reproche également d’avoir participé à une opération alors qu’il détenait lui-même une participation dans l’entreprise. Stocker estime néanmoins qu’il n’existait pas de conflit d’intérêts dès lors que les différentes parties pouvaient tirer profit de la transaction.

Le tribunal rejette les demandes de la défense

Au début de cette deuxième journée, le Tribunal cantonal zurichois a par ailleurs rejeté la quasi-totalité des demandes formulées par les avocats de la défense. Ceux-ci avaient notamment contesté la régularité de la procédure et la qualité de certains éléments du dossier.

Le procès doit se poursuivre avec l’audition d’autres personnes mises en cause. Dix jours ont été prévus pour cette procédure en appel. La date exacte du prononcé du jugement n’est pas encore connue et aucune décision n’est attendue dans l’immédiat.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'allemand à l'aide de l'IA et adapté par notre rédaction romande.