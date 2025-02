Procès du clan du «Petit Bar» : un Genevois défraie la chronique

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 24.02.2025

Keystone-SDA, ats ATS

Points forts du jour

UKRAINE : L'Ukraine entre lundi dans la quatrième année du conflit déclenché par l'invasion à grande échelle lancée par la Russie. Le 24 février 2022, les premiers chars russes entraient en Ukraine, marquant le début de la guerre. Les dirigeants de treize pays se retrouvent lundi à Kiev pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. De nombreuses commémorations sont également prévues, avec notamment une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et une réunion spéciale de l'assemblée générale de l'ONU, ainsi qu'une cérémonie et une réunion spéciale du Conseil de l'Europe à Strasbourg. En Suisse, l'organisation Memorial-Suisse annonce une manifestation de solidarité à Zurich.

DROITS HUMAINS : Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU démarre lundi six semaines de travaux à Genève sans la participation des Etats-Unis qui le boycottent. La réunion doit être ouverte notamment par le secrétaire général de l'ONU António Guterres et le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis.

LA POSTE : La pétition vaudoise lancée en octobre dernier pour s'opposer aux fermetures d'offices postaux sera remise lundi à des représentants de La Poste, devant l'office de Cully (VD). La remise aura lieu en présence du comité de pétition ainsi que de représentants des municipalités de Bourg-en-Lavaux (VD) et de Saint-Cergue (VD), à l'origine d'une coordination intercommunale pour s'opposer aux fermetures.

Vu dans la presse

FRANCE : Un Genevois est au coeur du procès du clan du «Petit Bar», le groupe criminel le plus puissant de Corse, qui s'ouvre lundi à Marseille, en France, rappellent lundi la Tribune de Genève et 24 Heures. Au total, 27 prévenus, dont quatre sont en fuite, se retrouvent sur le banc des accusés. La bande est accusée d'avoir lavé des dizaines de millions d'euros d'argent sale via Hong Kong, Singapour, le Luxembourg ou la Suisse. Le suspect franco-suisse, propriétaire d'une galerie d'art à Genève, est poursuivi pour «blanchiment en bande organisée» et «participation à une association de malfaiteurs». Selon son avocat, son client «n'a rien à voir» avec l'équipe du Petit Bar et ne se présentera pas devant la justice française. Un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre du suspect. Les débats doivent durer plus de trois mois.

UKRAINE : Après trois ans de guerre menée par la Russie en Ukraine, la solidarité de la Suisse avec l'Ukraine reste «sans précédent», déclare l'ambassadrice d'Ukraine en Suisse Iryna Venediktova lundi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. La Suisse «nous aide tous les jours, dans une période très difficile». La diplomate assure que la Suisse est et restera une plateforme importante pour les négociations. L'ancienne procureure générale de l'Ukraine appelle Berne à aligner sa politique sur celle de l'Union européenne (UE) sur la question des avoirs russes gelés, en transférant les intérêts à l'Ukraine.

DÉFENSE : Une place d'armes suisse a à nouveau été survolée par des drones, révèlent lundi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Les raisons des survols et l'origine des drones ne sont pas connues, indique dans les journaux une porte-parole de l'armée. Selon elle, il s'agit probablement de drones privés. L'armée ne communique pas de chiffres sur la fréquence et les lieux des survols de drones. «Nous évaluons constamment la pertinence des drones pour notre propre sécurité et optimisons les mesures de protection nécessaires», précise la porte-parole.

TRADUCTION : Le traducteur en ligne DeepL a un concurrent et il est suisse, affirme lundi Le Temps. Utilisant aussi l'intelligence artificielle, il s'appelle Supertext. Il y a 2 ans, Textshuttle, l'ancêtre de Supertext, se révélait parfois meilleur, parfois moins bon que DeepL, écrit Le Temps. «Aujourd'hui, d'après nos tests, Supertext fait jeu égal avec son concurrent allemand». La société suisse Supertext assure, elle, après avoir soumis des textes à des experts, que ses performances sont meilleures que celles de DeepL pour le passage de l'allemand vers l'anglais, de l'allemand vers le français et de l'allemand vers l'italien, DeepL étant meilleur de l'anglais vers l'allemand. Elle permet aussi de faire vérifier une traduction par un humain, dans des délais de quelques minutes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : décès de la mathématicienne noire américaine Katherine Johnson. Elle a participé au calcul des trajectoires de nombreuses missions du programme Mercury et d'Apollo 11. Elle était née en 1918.

- Il y a 75 ans (1950) : naissance du psychologue américain Richard Bandler, l'un des codéveloppeurs de la programmation neurolinguistique (PNL).

Le dicton du jour

«En février, si au soleil ton chat tend sa peau, en mars, il l'exposera au fourneau».