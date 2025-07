À Zurich, le procès d’un soi-disant milliardaire s’enlise dans des débats sans fin

Ahsan Ali Syed risque jusqu'à sept ans de prison. Wikipedia

Le prétendu milliardaire Ahsan Ali Syed aurait escroqué des entrepreneurs du monde entier à hauteur de 26 millions de francs. Devant le tribunal de district de Zurich, l'audience se transforme en épreuve de patience - et laisse de nombreuses questions en suspens.

Samuel Walder, au tribunal de Zurich Samuel Walder

Pas le temps ? blue News résume pour toi Entre 2008 et 2011, l'accusé Ahsan Ali Syed aurait obtenu quelque 26 millions de francs suisses par le biais de fausses promesses de crédit et aurait ainsi porté préjudice à 16 entreprises dans le monde entier.

La procédure au tribunal de district de Zurich s'avère longue, car Syed répond de manière excessive et la communication est encore ralentie par des interprètes.

Le ministère public requiert sept ans de prison et l'expulsion du territoire, tandis que la défense plaide l'acquittement ; le jugement est attendu la semaine prochaine. Montre plus

Le procès au tribunal de district de Zurich dans l'affaire d'escroquerie présumée de plusieurs millions aurait dû être bref. Mais la procédure judiciaire se transforme en un marathon de chiffres, de sommes d'argent, de noms, de documents et d'un prévenu dont l'audition au tribunal dure dix heures.

L'affaire ne tient en fait qu'à un fil. La défense présente témoignage contre témoignage et demande l'acquittement de l'accusé. Le ministère public est convaincu qu'Ahsan Ali Syed est coupable et doit aller en prison pour sept ans. Sur place, blue News assiste au procès qui dure deux jours. Le verdict n'est pas attendu avant la semaine prochaine.

Syed aurait escroqué 26 millions de francs.

Mais dès le début : Ahsan Ali Syed, un prétendu milliardaire, aurait attiré des hommes d'affaires en difficulté en leur proposant des crédits importants et avantageux. De 2008 à 2011, Syed aurait obtenu frauduleusement un total d'environ 26 millions de francs suisses - en payant à l'avance des crédits qui n'ont jamais été versés. La majeure partie de l'argent aurait finalement atterri sur des comptes au Crédit Suisse à Zurich.

Au total, 16 entreprises lésées portent plainte contre Syed. Elles se répartissent sur l'ensemble du globe. Mais les entreprises opéraient principalement en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Proche-Orient et aux Etats-Unis. Aujourd'hui encore, les victimes affirment n'avoir jamais vu l'argent qui leur est dû. Elles ont néanmoins payé les intérêts.

Une audience sans fin

Au tribunal, Syed est entendu pendant dix heures. Problème : chaque phrase doit être traduite par une interprète, de même que les questions posées par le juge, le ministère public et la défense à l'accusé. Cela prolonge l'audience. Et Syed ne facilite pas non plus la tâche des personnes présentes avec ses réponses. Il répond parfois à de simples fermée, par un monologue qui peut durer jusqu'à 15 minutes.

Dans ses réponses, il s'appuie toujours sur des documents, des e-mails, des citations de partenaires commerciaux et des chiffres. Le tribunal reçoit rarement sa propre réponse dans ses propres mots.

Ce qui complique la procédure : de 2011 à 2019, les autorités de Bahreïn ont contesté un procès contre Syed. L'accusé dit : "Je vous lirai volontiers le jugement de Bahreïn". Le juge coupe court et dit : "C'est le rôle de la défense de présenter une plaidoirie, vous n'avez qu'à répondre à mes questions".

Ahsan Ali Syed est accusé d'avoir escroqué 26 millions de francs. Instagram

L'audience se poursuit. Le juge veut connaître l'avis de Syed sur chaque partie lésée. Celui-ci prend toujours des dossiers et des documents qui se trouvent devant son défenseur. L'air commence à se faire lourd dans la salle d'audience. L'interprète demande une pause. La salle respire, comme si les journalistes et le ministère public avaient eux aussi attendu une pause.

Peu avant 20 heures, la salle devient à nouveau bruyante. Les juges sont fatigués et veulent maintenant une réponse simple de la part de l'accusé. Celui-ci se saisit à nouveau des documents. Le juge l'interrompt alors. "Répondez à ma question. Nous avons aussi les documents. Je veux connaître votre opinion".

L'accusé aurait systématiquement répandu du brouillard

A 20h07, le tribunal met fin à l'audience. Jeudi, la défense et le ministère public doivent entendre le prévenu.

Au grand désarroi de l'assistance, l'audition de la défense dure de 8h15 à 11h00, soit près de trois heures. Ensuite, le juge veut faire passer le plaidoyer du ministère public avant midi. L'affaire est claire, a déclaré le procureur dans son réquisitoire jeudi. L'accusé Syed a systématiquement semé le brouillard avec ses déclarations contradictoires - aussi bien lors de l'interrogatoire que lors des dix jours d'audience précédant le procès. Le ministère public demande maintenant une peine de sept ans de prison ainsi qu'une expulsion de cinq ans.

Au cœur de l'affaire se trouvent plusieurs entrepreneurs que Syed est accusé d'avoir dépouillés de toute leur fortune. Le procureur a décrit avec force la profondeur de la souffrance des victimes : l'un des directeurs a pleuré lors de l'interrogatoire. Une autre victime a perdu son emploi, a dû vendre sa maison - et voit même un lien entre la mort de son frère et l'escroquerie.

"Je ne suis pas coupable"

La défense plaide l'innocence et s'oppose à toute accusation de la part du ministère public. Vient ensuite la conclusion de l'accusé.

Il déclare : "Je veux d'abord remercier le tribunal de m'avoir entendu pendant deux jours. Je veux m'excuser pour les répétitions et les longues explications. Je ne suis pas coupable, je n'ai rien fait de mal".

L'issue de l'affaire sera connue la semaine prochaine. Le tribunal de district de Zurich doit ouvrir le jugement mercredi. L'accusé risque jusqu'à sept ans de prison.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.