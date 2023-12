Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Berne pour réclamer un cessez-le-feu et l'arrêt des violences dans la guerre entre Israël et le Hamas. L'accent a été mis sur la paix, sans prendre parti pour l'un ou l'autre camp.

Manifestation pour une paix juste en Israël et en Palestine à la Schuetzenmatt, le samedi 9 décembre 2023, à Berne. (KEYSTONE/Marcel Bieri) KEYSTONE

Les participants ont répondu à un appel du groupe Suisse sans armée (GSsA) et de la Voix juive pour la démocratie et la justice en Israël/Palestine (Jvjp). La manifestation a commencé à la tombée de la nuit et sous une pluie fine. Beaucoup portaient un drapeau de paix ou tenaient une bougie, a pu observer un journaliste de Keystone-ATS sur place.

Les participants ont exigé la libération des otages qui restent à Gaza et des prisonniers palestiniens «détenus arbitrairement» en Israël. Ils ont encore appelé à l'application des droits de l'homme et du droit international ainsi que l'octroi d'une aide humanitaire et la fin du blocus.

Ruth Dreifuss exige le respect des droits de l'homme

L'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss, qui a pris la parole, s'est dite stupéfaite et horrifiée par les événements. Elle a appelé à respecter le droit international, les droits de l'homme et les Conventions de Genève. Elle a encore demandé que les crimes de guerre soient portés devant un tribunal.

Avant la manifestation, les organisateurs ont fait savoir que seuls les drapeaux de paix seraient tolérés. Ces conditions ont été respectées. La manifestation s'est déroulée dans le calme.

razw, ats