La Suisse doit être associée au plus vite au programme européen Copernicus. Le National a adopté jeudi par 124 voix contre 63 une motion écologiste demandant la participation helvétique à ce programme d'observation de la Terre. Le Conseil des Etats devra se prononcer.

Sur la base d'un vaste réseau de satellites et d'autres senseurs, le programme Copernicus fournit des données en temps réel sur l'environnement et le climat. sda

Keystone-SDA ATS

En mai 2024, le Conseil fédéral avait renoncé à cette participation, avançant des arguments budgétaires. Il avait dit qu'il reverrait sa position après 2027 et la fin du cycle de projets actuel au sein de Copernicus. Début juin, il avait de nouveau annoncé la non participation de la Suisse au programme d’observation de la Terre pour les années 2028 à 2034.

A part l'UDC, tous les partis demandent au gouvernement d'agir «dans les plus brefs délais». Sur la base d'un vaste réseau de satellites et d'autres senseurs, le programme Copernicus fournit des données en temps réel sur l'environnement et le climat. Ces données sont utilisées par de nombreux utilisateurs.

Le ministre de l'environnement Albert Rösti a rappelé que l'essentiel des données et services est en accès libre. Reconnaissant l'importance du programme Copernicus et du domaine spatial, il n'a pas exclu une éventuelle participation de la Suisse lors de la prochaine période de programmes (2028-2034).