  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bilinguisme Le français progresse dans les communes germanophones du Seeland

ATS

29.9.2025 - 11:24

La population francophone augmente dans des communes germanophones de la région Bienne-Seeland. Cette évolution démographique soulève pour certaines d’entre elles des questions liées à l’accès à l’information et à la scolarisation.

Comme à Bienne, la proportion de la population francophone augmente dans plusieurs communes germanophones du Seeland (photo prétexte).
Comme à Bienne, la proportion de la population francophone augmente dans plusieurs communes germanophones du Seeland (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

29.09.2025, 11:24

29.09.2025, 11:36

«Le mouvement d'une population plutôt francophone vers notre région ne s'arrête pas aux frontières de Bienne», a expliqué à Keystone-ATS la directrice du Forum du bilinguisme Virginie Borel. «La tendance qui continue de se dessiner à Bienne ne va pas s'essouffler dans les communes voisines», a ajouté la directrice.

Les arrondissements administratifs de Biel/Bienne et du Seeland sont marqués par l'évolution plurilingue, note le Forum du bilinguisme dans son enquête. La région compte 61 communes, dont 59 sont germanophones et 2 bilingues, Bienne et Evilard.

Sur les 46 communes qui ont participé à l'enquête, 31 comptent une proportion de francophones qui s'élève à moins de 1% tandis que dans 10 autres elle est comprise entre 10 et 20%. Cinq communes comptent plus de 21% d'habitants dont la langue officielle est le français.

Communication en français

Cette étude montre que la majorité des communes germanophones communiquent uniquement en allemand, tant sur leurs sites Internet que dans leurs publications officielles. Quatre offrent des contenus en français. A Nidau, commune germanophone jouxtant la Ville de Bienne, plus de 25% de la population s'exprime en français.

Les communes voisines de Bienne comme Port ou Brügg comptent aussi une forte minorité francophone. Cette proportion est aussi élevée dans les communes limitrophes du canton de Neuchâtel comme Gals ou Gampelen. Les gens choisissent de s'y établir pour des questions de fiscalité ou parce qu'ils y trouvent un logement.

Au niveau scolaire, l’enseignement se fait majoritairement en langue allemande, relèvent les auteurs de cette étude réalisée entre juin et août 2024. S'agissant des connaissances linguistiques internes, 27 communes estiment que plus de 70% de leur personnel administratif maîtrise les bases orales de la 2e langue officielle.

Manque de moyens financiers

Face à la progression du nombre d'habitants de langue française, certaines communes expriment des besoins accrus en matière de soutien linguistique. Mais elles sont confrontées à des contraintes financières.

Le rapport souligne que le bilinguisme, bien que parfois perçu comme un défi par les communes, est un élément distinctif de la région. Il est porteur de richesse culturelle, de cohésion sociale et d’attractivité territoriale du Seeland bernois.

Les plus lus

Fin de la valeur locative: des conséquences pour tout le monde
Carla Bruni chante Let It Be pour son «amour» Nicolas Sarkozy
Plainte contre Lecornu, accusé d'avoir fait croire qu'il avait un master 2 de droit
«On a quatre beaux specimens de barboteurs en eau trouble»
Rafael Nadal effacé : Carlos Alcaraz signe une prouesse rare
La Nati voit un nouveau talent changer de sélection !