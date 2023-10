Projection SSR: l'UDC gagne huit sièges, les Vert-e-s en perdent six

De gauche à droite : Michael Goette, UDC, conseiller national du canton de Saint-Gall, Roland Rino Buechel, UDC, conseiller national du canton de Saint-Gall et Mike Egger, UDC, conseiller national du canton de Saint-Gall, lors d'un snuff au Pfalzkeller à l'occasion des élections fédérales, le dimanche 22 octobre 2023 à Saint-Gall. Les citoyennes et citoyens suisses élisent le Parlement fédéral, composé de deux chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats. (KEYSTONE/Christian Merz) plus

KEYSTONE