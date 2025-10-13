  1. Clients Privés
Genève Projet de budget 2026: entrée en matière refusée par la droite

ATS

13.10.2025 - 22:37

Le Conseil administratif de la Ville de Genève devra remettre l'ouvrage sur le métier pour son projet de budget 2026. La majorité de droite du Conseil municipal a refusé lundi soir l'entrée en matière sur ce projet de budget qui prévoit un déficit de 62,1 millions de francs.

Le conseiller administratif de la Ville de Genève, Alfonso Gomez, en charge des finances, avait présenté en septembre un projet budget 2026 affichant un déficit de 62,1 millions de francs.
ATS

Keystone-SDA

13.10.2025, 22:37

Les groupes PLR, MCG, UDC, Le Centre et Vert’libéraux ont refusé l'entrée en matière. «Cette décision commune traduit une préoccupation partagée face à la dégradation continue des finances de la Ville et à l’absence de volonté politique du Conseil administratif de rétablir l’équilibre budgétaire en particulier en assumant les choix nécessaires», indiquent le PLR, l'UDC et le MCG dans un communiqué.

Ils dénoncent «un déficit qui s’aggrave et une dette qui explose». Dans un contexte économique incertain, continuer à vivre au-dessus de nos moyens est irresponsable, ajoutent les trois partis. Ils demandent au Conseil administratif de présenter rapidement un budget conforme au plan de retour à l’équilibre. Pour le Centre, il faut trouver des mesures d’efficience substantielles.

Référendums en vue

Ce refus d'entrée en matière a été vivement critiqué par la gauche. «En refusant simplement de renvoyer le budget en commission, la droite empêche le Conseil municipal de faire son travail: étudier, questionner, proposer», soulignent les Vert-e-s qui estiment que «ce blocage envoie un signal politique inquiétant».

Il s'agit d'une décision irresponsable, qui représente une entrave au débat démocratique, ajoute le PS. Les socialistes annoncent déjà des référendums si la droite s'attaque aux mesures et aux prestations sociales ou écologiques du budget de la Ville. Le temps presse désormais pour le Conseil administratif, qui doit présenter un projet de budget avant la séance du Municipal du 6 décembre.

