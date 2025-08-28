  1. Clients Privés
Avec «une indépendance maximale» Les projets de l'armée seront supervisés dès 2026 par des consultants externes

ATS

28.8.2025 - 11:46

Dès 2026, la révision des 17 principaux projets de l’armée sera confiée à des consultants externes. De plus, ce ne sera plus la direction de projet qui attribuera et assumera la responsabilité des mandats, mais le Secrétariat général du DDPS, explique le Blick.

Selon Martin Pfister, la plus grande indépendance possible est requise dans la gestion de la qualité et des risques.
Selon Martin Pfister, la plus grande indépendance possible est requise dans la gestion de la qualité et des risques.
ATS

Keystone-SDA

28.08.2025, 11:46

28.08.2025, 11:52

Un appel d’offres pour ces mandats a été publié mardi sur la plateforme d'information des marchés publics Simap. Selon un porte-parole du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), cette externalisation vise à garantir «une indépendance maximale». Le DDPS n’a pas communiqué le coût de ces prestations. Les contrats-cadres s'étendront sur 12 ans, avec environ 2400 heures de conseil prévues par an.

Jusqu'à présent, ces fonctions étaient assurées en interne et en externe dans le cadre de la gestion de la qualité et des risques. Toutefois, le conseiller fédéral en charge de la Défense Martin Pfister a décidé de ne travailler à l'avenir qu'avec des intervenants externes, ce qui doit permettre d'éviter toute influence sur le processus d'appel d'offres.

Selon M. Pfister, la plus grande indépendance possible est requise dans la gestion de la qualité et des risques. Les intervenants externes pourront évaluer la gestion de projets, le respect des directives, les risques et la qualité des résultats indépendamment des organismes concernés, tout en offrant un point de vue externe.

C'est particulièrement important dans les projets complexes d'acquisition et de développement liés à la sécurité dans les domaines de l'armement, de l'immobilier et de l'informatique.

L'externalisation présente également des avantages financiers. Les nouveaux services offriront par ailleurs une disponibilité plus flexible, mieux adaptée aux besoins et disponible plus rapidement, indique le DDPS.

Il avait déjà été rendu public que Martin Pfister confierait l'analyse et le suivi des 17 principaux projets au secrétariat général du DDPS. Cela concerne, en plus de l'achat des avions de combat F-35, le projet de système de défense aérienne au sol de longue portée et les drones de reconnaissance.

