  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Autorités jurassiennes Promesse solennelle des députés et des ministres 

ATS

17.12.2025 - 21:00

Les nouvelles autorités jurassiennes issues des urnes ont prêté serment mercredi soir à l'église Saint-Marcel à Delémont, là où siégea l'Assemblée constituante. Les 60 députés, dont 7 élus de Moutier, et les cinq ministres ont prononcé leur promesse solennelle.

Après avoir prêté serment à l'église Saint-Marcel à Delémont, les cinq ministres jurassiens ont entonné la Rauracienne.
Après avoir prêté serment à l'église Saint-Marcel à Delémont, les cinq ministres jurassiens ont entonné la Rauracienne.
ATS

Keystone-SDA

17.12.2025, 21:00

17.12.2025, 21:03

Cette cérémonie qui s'est déroulée dans une église bondée marque l'ouverture de la 12e législature du canton. Durant cette séance constitutive, les députés ont élu à la présidence du Parlement le socialiste Fabrice Macquat par 50 voix sur 53 bulletins valables.

Dans son discours, le nouveau président du Parlement s'est replongé dans l'histoire jurassienne et a remercié «l'audace des militants» qui ont permis la création du canton. «Tout en honorant ce passé, nous devons regarder vers l'avenir», a-t-il ajouté. Le socialiste a souligné qu'il continuerait de s'engager pour la protection des plus faibles, pour la cohésion sociale et pour une société plus juste.

Le doyen du Parlement Pierre-André Comte s'est dit touché d'honorer cette fonction à l'heure où Moutier s'apprête à rejoindre le canton du Jura. Il a souligné devant l'assistance qu'avec l'arrivée de la cité prévôtoise, «le coeur du Jura en a rejoint le corps.» Et d'ajouter qu'il ne faut aujourd'hui pas faire preuve de rancunes par rapport au passé, mais travailler à développer les relations interjurassiennes.

Prenant également la parole, la plus jeune députée, la socialiste Héloïse Girardin, a mis en avant différents défis, notamment la crise climatique. «Je fais partie de la première génération à subir clairement les conséquences du dérèglement climatique et, certainement, de la dernière à pouvoir y changer quelque chose», a souligné la jeune femme de 24 ans.

Rauracienne

La Rauracienne, hymne jurassienne, a clos la séance inaugurale. Deux députés UDC de Moutier, opposants au transfert de leur ville dans le canton du Jura, n'étaient plus dans l'église quand le public et les élus se sont levés pour entonner ce chant. Ils avaient dit après leur élection ne pas se reconnaître dans cette hymne.

La prestation de serment des nouvelles autorités se déroule toujours dans ce lieu emblématique de l'histoire jurassienne. C'est en effet dans l'église Saint-Marcel qu'avait eu lieu la séance inaugurale de l'Assemblée constitutive le 12 avril 1976. Depuis cette date, chaque début de législature est marqué par une cérémonie dans ce lieu.

Les plus lus

Il tombe nez à nez avec un loup à la gare de Saint-Maurice!
«Eminemment dangereux», Karim Braire ira surfer en prison
«C'est inexplicable» - GC inflige une gifle monumentale à YB
Le fils de Rob Reiner inculpé pour l'assassinat de ses parents
Un triple rendez-vous avec l’histoire pour Marco Odermatt
Coup dur à Verbier: le restaurant 3023 ravagé par les flammes