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Valais Loi pas encore entérinée pour la promotion économique

ATS

11.6.2026 - 18:35

Le Parlement valaisan a accepté jeudi, en première lecture, deux nouvelles lois cantonales, l'une sur la promotion économique (LPEC), l'autre pour Valais/Wallis Promotion (LVWP). Une seconde lecture sera toutefois nécessaire pour entériner le premier objet.

Le projet de Loi valaisanne sur la promotion économique sera tranché à l'occasion d'une seconde lecture (photo d'illustration).
Le projet de Loi valaisanne sur la promotion économique sera tranché à l'occasion d'une seconde lecture (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

11.06.2026, 18:35

11.06.2026, 19:03

La LPEC a pour but de soutenir, favoriser et promouvoir l'activité économique. Elle vise à renforcer la compétitivité et l'attractivité de l'économie valaisanne; à encourager une croissance économique diversifiée; à stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat et à favoriser la création et la préservation des emplois.

Jeudi, les députés ont accepté de limiter les procédures administratives imposées aux entreprises par la LPEC.

La Loi pour Valais/Wallis Promotion doit, elle, contribuer à donner une image positive du canton, de ses acteurs économiques, de leurs produits et de leurs prestations; à assurer une gestion de marque unifiée et tenir compte des spécificités des secteurs d'activité; à orienter son activité selon les besoins du marché et à veiller à la durabilité.

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