Propos chocs : un sergent provoque un tollé dans une caserne fribourgeoise !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

MEURTRE DES CHARMILLES : Après la défense, c'est au tour de l'accusation de présenter son réquisitoire ce vendredi au procès en appel du meurtre des Charmilles. L'accusé avait été condamné à plus de 16 ans de prison l'an dernier pour avoir poignardé à mort un Portugais de 22 ans et blessé un autre jeune au bras le 19 janvier 2019 à l'aube. Cette peine avait été assortie d'un traitement ambulatoire et de l'internement. La défense a plaidé le dol éventuel mercredi.

RECONSTRUCTION : Sept ans après l'éboulement de Bondo, la commune grisonne de Bregaglia inaugure ce vendredi la nouvelle infrastructure de protection contre les éboulements. Au total, 120'000 mètres cubes de gros rochers ont été utilisés pour les digues, plus de 8000 mètres cubes de petits cailloux pour les murs et plus de 100'000 mètres cubes de béton. Le projet Bondo II a coûté plus de 52 millions de francs.

TENNIS : L'équipe de Suisse de Coupe Davis n'a pas le droit à l'erreur ce week-end à Bienne (BE). La formation du capitaine Severin Lüthi se doit de battre l'Inde, dont le meilleur joueur (Sumit Nagal) ne pointe qu'au 290e rang du classement ATP, pour conserver sa place au sein de l'élite dans cette compétition. L'Argovien Jérôme Kym ouvrira les feux vendredi à 14h00 face au 616e mondial, Dhakshineswar Suresh. Le deuxième match de cette première journée mettra aux prises Marc-Andrea Hüsler et Sumit Nagal.

FRANCE : La France retient son souffle avant la possible dégradation de sa note souveraine ce vendredi par l'agence Fitch. Celle-ci pourrait faire basculer la note de la France du groupe AA ("qualité haute ou bonne") au groupe A ("qualité moyenne supérieure"). L'agence de notation la classe actuellement «AA- avec perspective négative». Le rôle des agences de notation est de mesurer le risque de non remboursement des dettes que présente l’emprunteur.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 12 septembre, c'est aujourd'hui la Journée des Nations unies pour la coopération sud-sud. Cette année, cette journée veut mettre en évidence le rôle croissant du Sud dans la résolution des problèmes communs, qu'il s'agisse de renforcer les systèmes de santé, de s'adapter au changement climatique ou de stimuler l'innovation numérique et la finance durable. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/south-south-cooperation-day

Vu dans la presse

LOUP : Une nouvelle erreur de tir sur la meute du Mont-Tendre relance le volet judiciaire de la régulation du loup dans le canton de Vaud, écrit 24 heures. La femelle reproductrice F186 a été abattue par les gardes-faune, dans la nuit du 1er août, lors d’une opération visant le mâle alpha M351 ou, à défaut, deux tiers des louveteaux. L’association Avenir Loup Lynx Jura a déposé une dénonciation pénale contre inconnu. Elle est actuellement examinée par le Ministère public. Selon la Confédération, le tir des parents ne peut être autorisé que dans des cas exceptionnels. Un mois après cette erreur de tir (le 2 septembre), le Canton a obtenu de Berne la régulation de la meute du Mont-Tendre entière. Un louveteau et un loup ont été abattus ces dernières nuits, selon l'Etat.

DEFENSE : Le Conseil fédéral et l’armée ont dans leur viseur un immense terrain d’entraînement en Suisse. La planification et la réalisation d’un tel projet prendraient des années et entraîneraient des coûts considérables, écrit le Blick. L’armée n’a pour l’instant pas répondu aux questions du journal concernant d’éventuels sites, l’ampleur du projet, les infrastructures nécessaires ou encore les coûts. D’après un porte-parole de l’armée, il manque en Suisse un terrain d’exercice correspondant à une vaste zone urbaine. Le Conseil fédéral a demandé, début du mois, l’acceptation d’une motion de l’UDC qui exige des adaptations légales afin de permettre la création de terrains d’entraînement aussi réalistes que possible dans le pays.

ARMEE : À la caserne de Grolley (FR), un sergent a raconté à une dizaine de reprises des blagues sexistes, racistes et antisémites devant une centaine de soldats, avec l’assentiment de son commandant, lors d'un cours de répétition, révèle le Temps. Ces propos, tenus lors de l'appel, ont choqué une partie de la troupe, mais personne n’a osé réagir jusqu’à ce qu’une sergente dénonce la situation le dernier jour. L’affaire est désormais entre les mains de la justice militaire. L’armée rappelle sa politique de tolérance zéro et affirme qu’aucune discrimination n’est admise, précisant que de telles infractions relèvent du droit disciplinaire et pénal militaire. Ce cas survient alors qu’une étude récente révélait que 40% des militaires ont subi des violences sexistes ou sexuelles, et que l’armée a adopté une stratégie de diversité pour atteindre 10% de femmes d’ici 2030.

BLANCHIMENT : Le ministre de la Justice Beat Jans veut faire examiner un nouveau mode de financement du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), actuellement surchargée, rapportent les titres alémaniques de Tamedia. Il est envisagé que les banques et d’autres institutions de la place financière contribuent par des redevances. La demande du Département fédéral de justice et police se trouve déjà sur la table. Le Conseil fédéral devrait se prononcer prochainement – peut-être même dès ce vendredi. Le Contrôle fédéral des finances soutient l’idée. La requête décrit la situation du MROS: le service n’est «plus qu’à peine» en mesure d’accomplir ses missions légales.

DEFENSE : Selon le ministre suisse de la Défense Martin Pfister, la Suisse ne serait pas capable de repousser un essaim de drones comme celui observé en Pologne, rapportent les titres CH Media. «Pour l’instant, la défense contre de tels drones ne serait possible que dans le cas extrêmement improbable où, lors d’un service militaire, un système de défense aérienne adéquat se trouverait à la bonne place et prêt à intervenir», a dit le conseiller fédéral. Le débat autour de l’incident en Pologne pourrait favoriser l’acquisition du F-35, qui, contrairement au FA-18, est capable de neutraliser ce type de drones. Selon une source proche du gouvernement, le Conseil fédéral devrait examiner vendredi les implications de l’incident polonais pour la Suisse.

EVASION FISCALE : Après quatre ans de procédure, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a enfin obtenu l’accès aux documents saisis en 2021 chez une société genevoise spécialisée dans les logiciels bancaires. Elle est soupçonnée d’avoir éludé 133 millions de francs d’impôts entre 2011 et 2019 via un système de rétrocessions à des sociétés écrans à l'étranger, révèle le Temps. Deux dirigeants basés à Monaco sont également visés pour escroquerie fiscale, mais restent présumés innocents. Leur défense a invoqué divers secrets (d’affaires, religieux, médicaux, professionnels), en vain pour l’essentiel: le Tribunal pénal fédéral a jugé que l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emportait. Une partie des documents, notamment liés aux enfants d’un prévenu ou couverts par le secret médical, reste protégée.

CIRCULATION ROUTIERE : De plus en plus de cantons confient la fabrication des plaques d’immatriculation aux établissements pénitentiaires – ou envisagent de le faire –, rapporte la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Ainsi, les Grisons examinent la possibilité de produire les plaques dans la prison de Cazis, a confirmé le porte-parole de l’Office grison de l’exécution des peines. Des démarches similaires existent dans le canton de Lucerne. Cette évolution met en difficulté l’entreprise Plaque Suisse, spécialisée dans ce secteur. Son fondateur, André Seiler, accuse les cantons de fausser la concurrence: ses employés dépendent de leur salaire, alors que les détenus travaillent quasiment gratuitement. Selon lui, Plaque Suisse n’a «aucune chance de survivre à cette concurrence».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005) : Israël achève son retrait de la bande de Gaza.

- Il y a 25 ans (2000) : Décès du peintre et faussaire allemand Konrad Kujau. Il a vendu pour 9,3 millions de marks de faux journaux d'Hitler au magazine Stern.

- Il y a 50 ans (1975) : Naissance du musicien québécois Jean-François Pauzé, guitariste et compositeur du groupe Les Cow-Boys fringants.

- Il y a 55 ans (1970) : Des membres armés du Front populaire de libération de la Palestine font exploser un DC-8 de Swissair dans le désert jordanien près de Zerka. L'avion avait été détourné quelques jours plus tôt.

- Il y a 80 ans (1945) : Naissance de l'auteur italien de bande dessinée Milo Manara ("Le Déclic», «Giuseppe Bergmann», «Borgia").

Le dicton du jour

«En septembre,Si tu es prudent,Achète grains et vêtements.»