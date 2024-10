Proposition choc : il suggère de supprimer les cantons suisses !

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

NATIONS UNIES : La présidente de la Confédération Viola Amherd préside ce jeudi à New York une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Elle participera aussi à la présentation d'une étude onusienne sur la participation des femmes à la défense, cofinancée par la Suisse.

UKRAINE : Le sommet des Brics s'achève ce jeudi à Kazan. A l'issue de cette rencontre, qui vise notamment à démontrer l'échec de la politique occidentale de sanctions économiques et d'isolement diplomatique de Moscou, le président russe Vladimir Poutine doit avoir sept rencontres bilatérales, selon le Kremlin. Il doit notamment s'entretenir avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, une première entre les deux hommes depuis avril 2022.

DROITS HUMAINS : Le Parlement européen décerne ce jeudi le prix Sakharov, plus haute distinction de l'UE en matière de droits de l'homme. Les trois finalistes ont été désignés la semaine dernière. Il s'agit des dirigeants de l'opposition vénézuélienne María Corina Machado et Edmundo González Urrutia, du militant anti-corruption azerbaïdjanais Gubad Ibadoghlu et des organisations «Women Wage Peace» et «Women of the Sun», en Israël et en Palestine.

FOOTBALL : Lugano et Saint-Gall disputent jeudi leur deuxième match de Conference League. La tâche s'annonce ardue pour les Saint-Gallois qui accueillent la Fiorentina (18h45), double finaliste sortant de la compétition. Lugano fait face à un défi de moindre taille en République tchèque, contre Mlada Boleslav (21h00). Les Tessinois visent une deuxième victoire après leur succès initial contre Helsinki (3-0).

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 24 octobre, c'est aujourd'hui la Journée des Nations Unies. Cette journée est célébrée chaque année à la date du 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Elle vise à amplifier le «programme commun» de l'ONU et de réaffirmer les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Toutes les infos sur le site de l'ONU : https://www.un.org/fr/observances/un-day

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 24 octobre, c'est aujourd'hui la Journée mondiale d'informations sur le développement. Les gouvernements des pays les plus avancés doivent poursuivre et intensifier leurs travaux pour faire mieux comprendre au public la nature interdépendante des efforts de développement et la nécessité d'aider les pays en développement à accélérer leur progrès économique et social. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/development-information-day

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 24 octobre, c'est aujourd'hui que débute la Semaine du désarmement. Celle-ci vise à promouvoir la sensibilisation et une meilleure compréhension des questions de désarmement et de leur importance transversale. La semaine du 24 octobre, date anniversaire de la fondation des Nations Unies, a été instituée pour la première fois dans le document final de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au désarmement en 1978. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/disarmament-week

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 24 octobre, c'est aujourd'hui que débute la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Celle-ci sera célébrée sous le thème «Les nouvelles frontières numériques de l'information: l'éducation aux médias et à l'information pour l'information d'intérêt public». Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/media-information-literacy-week

Vu dans la presse

ANTISEMITISME : La Fédération suisse des communautés israélites a appelé tous les partis et organisations à adhérer à la définition de l'antisémitisme de l'International Holocaust Rememberance Alliance (IHRA). Auparavant, les jeunes libéraux-radicaux avaient déjà demandé à tous les jeunes partis de le faire, lit-on dans la Neue Zürcher Zeitung. Trente Etats, dont la Suisse, reconnaissent cette définition. En Suisse, presque tous les partis se reconnaissent dans la définition de l'IHRA. Contrairement à son parti de jeunes, seule l'UDC y renonce. Pour le président du parti UDC Marcel Dettling, l'antisémitisme est avant tout un problème de gauche.

LA FIN DES CANTONS : Pour Walter Knöpfel, les petits cantons ont trop de poids. Sa pétition, traitée jeudi en commission du National, entend redistribuer les cartes: il veut découper la Suisse en dix régions, apprend-on dans 24 Heures et la Tribune de Genève. «Actuellement, beaucoup de cantons sont tout simplement trop petits», constate le retraité de 75 ans. Appenzell Rhodes-Intérieures compte par exemple 16’000 habitants. C’est dix fois moins que Lausanne. Sept autres cantons ont moins de 100’000 citoyens. Uri, Schwytz, Nidwald, Obwald, Zoug, Lucerne et un bout d’Argovie seraient par exemple regroupés. Côté romand, trois régions sont esquissées. Vaudois et Genevois devraient cohabiter dans la région lémanique aux côtés des Fribourgeois francophones et des Montheysans. Le reste du Valais resterait tel quel. Quant au Jura, il récupérerait le Jura bernois et Neuchâtel. Qui dit moins de cantons, dit aussi moins d’élus fédéraux. Walter Knöpfel place la barre à 120 députés dans une seule chambre. Exit donc le Conseil des États.

GASPILLAGE ALIMENTAIRE : Cette année, près de 150 tonnes de haricots comestibles du Seeland ont fini au compost, apprend-on dans le Journal du Jura et la Berner Zeitung. Durant cette saison, le pire s'est produit à deux reprises. Une panne de courant chez un transformateur et fournisseur est à l'origine du premier incident. Pendant six heures, les machines de préparation ont été paralysées, rendant 80 tonnes de haricots impropres à la consommation. Septante autres tonnes de haricots ont aussi fini dans l'installation de biogaz, en raison d'un violent orage pendant la récolte. Le conseiller national des Verts et agriculteur Kilian Baumann déplore le gaspillage alimentaire lors de tels événements, mais «les pertes dans les magasins et chez les consommateurs sont encore bien plus importantes», selon lui.

ABSINTHE : Une bouteille d'absinthe, star de la nouvelle exposition au Musée de l'absinthe à Môtiers dans le Val-de-Travers (NE), faisait partie de la cargaison du ›Marie-Thérèse’, un navire à trois mâts parti du port de Bordeaux le 2 novembre 1871», raconte Mathieu Schaffter, responsable des expositions à la Maison de l’absinthe dans ArcInfo. Cette bouteille a été produite il y a plus de 150 ans par la maison Pernod, à Couvet (NE). Le bateau devait rejoindre Saïgon, actuellement Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. Il a fait naufrage dans la mer de Java, au détroit de Gaspar, en Indonésie, le 22 février 1872. Dans la cale, il y avait de quoi subvenir aux besoins des colons français. A commencer par 5194 bouteilles de bordeaux. L’une d’elles, «un Château Gruau Larose de 1855, est la deuxième star de l’exposition».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994) : Décès de l'acteur américain Raul Julia ("Le baiser de la femme araignée», «The Addams Family"). Il était né en 1940.

- Il y a 50 ans (1974) : Décès du violoniste soviétique David Oïstrakh, l'un des violonistes les plus réputés du XXe siècle. Il était né en 1908 à Odessa.

- Il y a 80 ans (1944) : Décès de l'industriel français Louis Renault, fondateur de l'empire Renault. Il était né en 1877.

Le dicton du jour

Souvent à la Saint-Florentin, l'hiver laisse son chemin

