Prudence : Pierre-Yves Maillard au coeur d’une arnaque en ligne

Les points forts du jour

DEFENSE : Le ministre de la défense Martin Pfister défend la position du Conseil fédéral sur l'initiative service citoyen. L'initiative, que le Parlement et le Conseil fédéral recommandent de rejeter, demande que tous les jeunes Suisses, femmes et hommes, s'engagent au bénéfice de la collectivité et de l'environnement. L'engagement pourrait être effectué au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice. Une compensation financière doit être prévue.

MUSIQUE : Un an et demi après son triomphe à l’Eurovision à Malmö (Suède), Nemo sort son premier album, «Arthouse». Un projet personnel et ambitieux, qui explore la frontière entre pop et musique expérimentale. «Il n’y a qu’un seul premier album, a confié Nemo à Keystone-ATS. Il devait refléter tout ce que j’avais envie de dire.»

FOOTBALL : L'équipe de Suisse pourrait faire un pas décisif en direction de la phase finale de la Coupe du monde 2026 vendredi soir à Solna dans la banlieue de Stockholm. La sélection de Murat Yakin, qui a gagné ses deux premiers matches face au Kosovo et à la Slovénie en septembre en maîtrisant son sujet, prendrait une option sur la 1re place du groupe B en cas de troisième victoire. Son adversaire, la Suède, est en revanche sous pression avant ce choc: l'attaquant de Liverpool Alexander Isak et ses coéquipiers n'ont conquis qu'un seul point dans leurs deux premiers matches qualificatifs. Une défaite écarterait presque définitivement les Suédois de la course à la 1re place.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 10 octobre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la santé mentale. L'objectif est de sensibiliser aux problèmes de santé mentale. Le thème de cette année, «Accès aux services – Santé mentale lors de catastrophes et d’urgences», souligne l’importance d’élargir l’accès aux soins de santé mentale en période de crise et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/healthy-workforce/world-mental-health-day

Vu dans la presse

ARNAQUE EN LIGNE : Un deepfake de Pierre-Yves Maillard circule sur Facebook et incite à investir dans de faux produits financiers, rapporte 24 heures. Les escrocs ont utilisé des extraits des interventions du socialiste au Conseil national pour créer cette vidéo trompeuse. Une dame a déjà perdu 250 francs et provoqué la réaction du président de l’Union syndicale suisse dans une vidéo authentique, dans laquelle il dénonce une arnaque menée par des «voyous» et appelle à la prudence. Il précise qu’il n’encourage jamais ce type d’investissement: «La seule chose dans laquelle j’encourage la population à investir, c’est l’AVS à la limite». Pierre-Yves Maillard se réserve le droit de porter plainte.

TRANSPORTS : La faîtière de l’économie suisse, Economiesuisse, a proposé, dans une interview accordée aux titres alémaniques de Tamedia, de recourir à des partenariats public-privé pour financer l’extension des infrastructures de transport. «L’Etat pourrait collaborer davantage avec les entreprises, tant pour la mise en œuvre que pour le financement», a déclaré Alexander Keberle, membre de la direction d’Economiesuisse. Selon lui, des études montrent que cette approche permettrait de mieux respecter les budgets et les délais. Interrogé sur la question, M. Keberle a précisé qu’il ne voyait aucune contradiction entre cette proposition et le soutien d’Economiesuisse aux mesures d’économie du gouvernement dans les transports publics.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015) : Deux attentats-suicides font 128 morts à Ankara. Les explosions se sont produites pendant une «marche pour la paix» rassemblant des militants de gauche et des sympathisants de l'opposition pro-kurde.

- Il y a 25 ans (2000) : Décès de l'ancienne première ministre du Sri Lanka Sirima Bandaranaike (1960-1965, 1970-1977, 1994-2000). Elle était la première femme au monde à avoir accédé à des fonctions de chef de gouvernement.

- Il y a 40 ans (1985) : Décès de l'acteur et réalisateur américain Orson Welles ("Citizen Kane").

- Il y a 40 ans (1985) : Décès de l'acteur américain Yul Brynner ("Les Sept Mercenaires», «Le Roi et moi"). Son père Boris Brynner, inventeur mongolo-suisse, était consul de Suisse en Russie. Yul Brynner était originaire de Möriken/Wildegg (AG), où une place porte son nom.

- Il y a 75 ans (1950) : Naissance de l'écrivaine américaine Nora Roberts, spécialisée dans les romans d'amour et les thrillers psychologiques (Série Lieutenant Eve Dallas). Elle a vendu plus de 400 millions de livres et est traduite dans plus de 26 langues. Elle écrit également sous les pseudonymes de J.D. Robb, Jill March et Sarah Hardesty.

- Il y a 80 ans (1945) : Interdiction de toutes les organisations nazies en Allemagne.

- Il y a 90 ans (1930) : Naissance de l'éditeur suisse Daniel Keel, fondateur des éditions alémaniques Diogenes. Il est décédé à Zurich le 13 septembre 2011.

- Il y a 90 ans (1930) : Naissance de l'écrivain britannique Harold Pinter, prix Nobel de littérature 2005 ("La Chambre"). Nombre de ses œuvres sont classées dans le théâtre de l'absurde. Il est décédé en 2008.

- Il y a 200 ans (1825) : Naissance du président sud-africain Paul Kruger (1882-1902), initiateur du parc national qui porte son nom. Il est décédé en 1904 à Clarens (VD).

Le dicton du jour

Temps sec à la Saint-Ghislain, Annonce un hiver d'eau plein