Le Parti socialiste du Valais romand (PSVR) a tenu son congrès samedi à St-Gingolph. L'occasion de revenir sur des élections cantonales de mars qui ont vu le candidat du PS, Mathias Reynard, arriver en tête dans la partie francophone du canton. Les délégués socialistes ont aussi approuvé trois résolutions.

Le fait que Mathias Reynard finisse premier dans la course au Conseil d’État dans le Bas-Valais et dans le Valais central est également une fierté pour le PS. "Nous dépassons largement la taille de notre électorat traditionnel", a dit le président du PSVR Clément Borgeaud. ATS

Keystone-SDA ATS

Les trois textes étaient présentés par la Jeunesse socialiste du Valais romand. L'un est contre l'extrême droite, un autre évoque les féminicides et les violences faites aux femmes, alors que le troisième soutient l'initiative de la JS dite pour l'avenir qui veut imposer les successions dépassant 50 millions pour financer des mesures climatiques.

Le président a tiré un bilan positif de ces élections, avec un résultat stable en termes de sièges. «Nous progressons dans presque tous les districts en termes de suffrages, et ce, de manière durable», a ajouté Clément Borgeaud. Et ce dernier de préciser que le PSVR «milite pour les gens, avec une ligne claire. C’est ce que nous faisons avec notre initiative de plafonnement des primes, qui rencontre déjà un grand succès auprès de la population».

Le Congrès a également remercié Benoît Barras et Martine Rouiller pour leur engagement au Comité directeur du parti. Il a élu Emilie Dupuis ainsi que Ludovic Epiney pour les y remplacer, écrit encore le PSVR dans un communiqué.