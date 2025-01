La Corée du Nord dit avoir testé avec succès des missiles de croisière stratégiques lancés depuis la mer (archives). ATS

La Corée du Nord a testé des missiles de croisière stratégiques lancés depuis la mer, a annoncé l'agence nord-coréenne KCNA. Les engins ont atteint leurs cibles avec «précision», a affirmé l'agence de presse d'Etat.

Keystone-SDA ATS

«Les moyens de dissuasion des forces armées de la République populaire démocratique de Corée sont perfectionnés de manière plus approfondie», a déclaré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui assistait aux tests samedi, selon l'agence.

Les missiles ont atteint leurs cibles après une trajectoire elliptique de 1500 kilomètres, a indiqué la même source, ajoutant qu'il n'y avait «pas d'effet négatif sur la sécurité des pays voisins».

Ce test d'armements stratégiques nord-coréens est le premier depuis le retour à la présidence des Etats-Unis d'Amérique de Donald Trump lundi. Peu avant la cérémonie d'investiture, la Corée du Nord avait tiré plusieurs missiles balistiques de courte portée.

Kim, un «type intelligent»

Donald Trump, qui avait eu plusieurs rencontres avec le dirigeant nord-coréen lors de son premier mandat présidentiel, a déclaré dans un entretien diffusé jeudi qu'il s'efforcerait à nouveau de reprendre contact avec Kim Jong-un, qu'il a qualifié de «type intelligent».

Les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui restent techniquement en guerre depuis leur conflit armé entre 1950 et 1953, sont de leur côté à un plus bas depuis des années.

L'agence KCNA a ainsi diffusé un communiqué du ministère nord-coréen des affaires étrangères critiquant Séoul et Washington pour avoir conduit des exercices militaires conjoints en janvier. Ces exercices «soulignent combien la RPDC doit s'opposer aux Etats-Unis avec les contre-mesures les plus sérieuses», a estimé le ministère nord-coréen.

De tels exercices suscitent régulièrement la fureur de la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, qui les voit comme des préparatifs pour une invasion. La Corée du Nord a testé en octobre ce qu'elle a décrit comme son missile balistique intercontinental le plus perfectionné.

Selon les services de renseignement américains, sud-coréens et ukrainiens, la Corée du Nord a également envoyé des milliers de soldats en Russie pour soutenir la guerre menée par le président russe Vladimir Poutine contre l'Ukraine.