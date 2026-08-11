La pluie d’étoiles filantes des Perséides atteint son pic dans la nuit du 12 au 13 août 2026. Cette année, les conditions s’annoncent particulièrement favorables : la faible luminosité de la Lune permettra d’observer même les météores les moins brillants. Voici comment profiter au mieux de ce spectacle céleste depuis la Suisse.

La pluie d'étoiles filantes des Perséides se déroule chaque année dans la nuit du 12 au 13 août (archives).

Le mois d’août est traditionnellement celui des étoiles filantes. Les Perséides, l’un des essaims météoriques les plus spectaculaires de l’année, atteindront leur maximum dans la nuit du 12 au 13 août 2026, avec un pic attendu aux premières heures du 13 août. Jusqu’à une soixantaine de météores par heure peuvent être visibles au moment de leur activité maximale, si les conditions sont réunies.

Les premières Perséides sont apparues dans le ciel dès la mi-juillet. La période d’activité se poursuit jusqu’à la fin août, mais c’est autour du 12-13 août que le spectacle sera le plus intense.

Une nuit particulièrement propice en 2026

Bonne nouvelle pour les amateurs d’astronomie : la Lune ne devrait guère perturber les observations cette année. Son faible éclat permettra de distinguer plus facilement les étoiles filantes les moins lumineuses. Les meilleures conditions sont généralement réunies durant la seconde moitié de la nuit, à condition que le ciel soit dégagé.

Le 12 août sera d’ailleurs une journée exceptionnelle pour les amateurs de ciel étoilé : une éclipse solaire partielle sera visible en Suisse en fin de journée, avant le rendez-vous nocturne avec les Perséides.

Où observer les Perséides en Suisse ?

Inutile de disposer d’un équipement sophistiqué pour profiter du spectacle. Une chaise longue ou un tapis de sol et une bonne vue dégagée suffisent.

Le principal ennemi des étoiles filantes reste la pollution lumineuse. Il est donc préférable de s’éloigner des villes et de choisir un endroit sombre, par exemple en montagne ou dans une prairie isolée.

En Suisse romande, certaines communes ont même prévu de réduire temporairement l’éclairage public afin d’améliorer les conditions d’observation. Dans le canton de Vaud, notamment, certains parcs et monuments lausannois seront plongés dans l’obscurité.

Pas besoin de télescope

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les jumelles et les télescopes sont plutôt déconseillés. Leur champ de vision trop étroit rend difficile le suivi des météores, qui traversent le ciel en quelques secondes.

Le mieux est de s’installer confortablement et de regarder une large portion du ciel. Avec un peu de patience, les étoiles filantes devraient apparaître naturellement dans le champ de vision.

Pour photographier le phénomène, un objectif grand-angle, un trépied et un temps de pose relativement long sont recommandés.

Pourquoi y a-t-il des étoiles filantes ?

Les Perséides sont constituées de minuscules particules laissées sur sa trajectoire par la comète 109P/Swift-Tuttle. Chaque année, lorsque la Terre traverse cette zone de débris, ces particules pénètrent dans notre atmosphère à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde.

À une altitude comprise approximativement entre 80 et 100 kilomètres, elles chauffent l’air sur leur passage et produisent les traînées lumineuses que nous appelons étoiles filantes.

Le nom « Perséides » vient de la constellation de Persée, d’où les météores semblent provenir par effet de perspective. La comète Swift-Tuttle, elle, ne revient dans notre région du Système solaire qu’environ tous les 133 ans.

Un dernier bonus pour les couche-tard

Les Perséides ne seront pas les seules merveilles à observer. Durant la seconde partie de la nuit, Saturne sera particulièrement bien visible. Jupiter apparaîtra à l’approche de l’aube, bas sur l’horizon est, tandis que Vénus brillera après le coucher du Soleil.

Pour les amateurs de ciel nocturne, la nuit du 12 au 13 août s’annonce donc comme l’un des rendez-vous astronomiques incontournables de l’été 2026.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'allemand à l'aide de l'IA et adapté par notre rédaction romande.