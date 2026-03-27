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Quartz 2026 «En première ligne» grand vainqueur du Prix du cinéma suisse 2026

ATS

27.3.2026 - 22:15

Le film «En première ligne» de Petra Volpe a remporté le Prix du cinéma suisse 2026 dans la catégorie principale du «Meilleur film de fiction» vendredi soir à Zurich. Le prix du meilleur documentaire revient à «I love you, I leave you» de Moris Freiburghaus.

Autour de Petra Volpe (au centre avec des lunettes), l'équipe du meilleur film "En première ligne", lors de la remise des prix vendredi soir.
Autour de Petra Volpe (au centre avec des lunettes), l'équipe du meilleur film "En première ligne", lors de la remise des prix vendredi soir.
ATS

Keystone-SDA

27.03.2026, 22:15

Dans «En première ligne» ("Heldin") de Petra Volpe, on suit Floria – incarnée par l’actrice allemande Leonie Benesch -, une infirmière dévouée, qui gère le rythme effréné du service de chirurgie en sous-effectif de son hôpital. A mesure que la journée s'intensifie, elle est poussée à bout dans une course contre la montre.

Aussi récompensé pour son scénario, «En première ligne» a déjà remporté le «Box Office Quartz», attribué pour la première fois cette année.

Dans son documentaire «I love you, I leave you», le réalisateur grison Moris Freiburghaus accompagne son meilleur ami, le musicien Dino Brandão, à travers une période éprouvante. Après son voyage en Angola, le pays d'origine de son père, il souffre d'épisodes maniaques. Ce film est aussi distingué pour la meilleure musique de film.

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