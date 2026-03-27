Quartz 2026«En première ligne» grand vainqueur du Prix du cinéma suisse 2026
ATS
27.3.2026 - 22:15
Le film «En première ligne» de Petra Volpe a remporté le Prix du cinéma suisse 2026 dans la catégorie principale du «Meilleur film de fiction» vendredi soir à Zurich. Le prix du meilleur documentaire revient à «I love you, I leave you» de Moris Freiburghaus.
Keystone-SDA
27.03.2026, 22:15
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Dans «En première ligne» ("Heldin") de Petra Volpe, on suit Floria – incarnée par l’actrice allemande Leonie Benesch -, une infirmière dévouée, qui gère le rythme effréné du service de chirurgie en sous-effectif de son hôpital. A mesure que la journée s'intensifie, elle est poussée à bout dans une course contre la montre.
Aussi récompensé pour son scénario, «En première ligne» a déjà remporté le «Box Office Quartz», attribué pour la première fois cette année.
Dans son documentaire «I love you, I leave you», le réalisateur grison Moris Freiburghaus accompagne son meilleur ami, le musicien Dino Brandão, à travers une période éprouvante. Après son voyage en Angola, le pays d'origine de son père, il souffre d'épisodes maniaques. Ce film est aussi distingué pour la meilleure musique de film.