Le film «En première ligne» de Petra Volpe a remporté le Prix du cinéma suisse 2026 dans la catégorie principale du «Meilleur film de fiction» vendredi soir à Zurich. Le prix du meilleur documentaire revient à «I love you, I leave you» de Moris Freiburghaus.

Autour de Petra Volpe (au centre avec des lunettes), l'équipe du meilleur film "En première ligne", lors de la remise des prix vendredi soir. ATS

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Dans «En première ligne» ("Heldin") de Petra Volpe, on suit Floria – incarnée par l’actrice allemande Leonie Benesch -, une infirmière dévouée, qui gère le rythme effréné du service de chirurgie en sous-effectif de son hôpital. A mesure que la journée s'intensifie, elle est poussée à bout dans une course contre la montre.

Aussi récompensé pour son scénario, «En première ligne» a déjà remporté le «Box Office Quartz», attribué pour la première fois cette année.

Dans son documentaire «I love you, I leave you», le réalisateur grison Moris Freiburghaus accompagne son meilleur ami, le musicien Dino Brandão, à travers une période éprouvante. Après son voyage en Angola, le pays d'origine de son père, il souffre d'épisodes maniaques. Ce film est aussi distingué pour la meilleure musique de film.