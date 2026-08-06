La police vaudoise a arrêté quatre jeunes âgés de 16 à 18 ans et domiciliés en France, soupçonnés d'avoir commis un cambriolage dans un magasin de Nyon dans la nuit de mardi à mercredi. Leur butin, des sacs de luxe, a été retrouvé.

Grâce à un signalement, la voiture des fuyards a été repérée peu après le vol, rapporte jeudi la police cantonale dans un communiqué. Le conducteur a refusé de s'arrêter et accéléré, avant de perdre la maîtrise de son véhicule. Les quatre occupants, dont trois mineurs, ont finalement été interpellés alors qu'ils tentaient de fuir à pied.

Les investigations sont menées par la police de sûreté sous la conduite du Ministère public et du Tribunal des mineurs qui ont ouvert chacun une instruction pénale. L'ensemble des protagonistes a fait l'objet d’un placement en détention provisoire.