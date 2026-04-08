L'accident d'un véhicule militaire de type Duro dans un giratoire, mercredi après-midi à Hinwil (ZH), a fait quatre blessés, issus d'une école de recrues basée à Coire. Ces derniers ont été hospitalisés, dont un par hélicoptère.

Quatre militaires blessés dans l'accident d'un Duro à Hinwil (ZH) - Gallery Le Duro a basculé sur le flanc dans un giratoire géant reliant notamment une autoroute, une semi-autoroute et une route cantonale. Les quatre militaires blessés ont été hospitalisés. Photo: ATS Le véhicule militaire accidenté est un Duro, destiné à transporter des troupes (photo symbolique). Photo: ATS Quatre militaires blessés dans l'accident d'un Duro à Hinwil (ZH) - Gallery Le Duro a basculé sur le flanc dans un giratoire géant reliant notamment une autoroute, une semi-autoroute et une route cantonale. Les quatre militaires blessés ont été hospitalisés. Photo: ATS Le véhicule militaire accidenté est un Duro, destiné à transporter des troupes (photo symbolique). Photo: ATS

Keystone-SDA ATS

L'accident est survenu dans un giratoire géant auquel aboutissent notamment une autoroute, une semi-autoroute et une route cantonale. Ce giratoire entoure à la fois un site de la police cantonale et un circuit de tests du TCS.

Le véhicule de transport de troupes a basculé sur le flanc, indique à Keystone-ATS un porte-parole de l'armée suisse. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident. Ce dernier a mobilisé de nombreuses ambulances et un hélicoptère de la Rega, selon le site en ligne du journal régional Zürcher Oberländer. La justice militaire a ouvert une enquête.