  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accident à Hinwil Un Duro se renverse dans un rond-point: quatre militaires blessés

ATS

8.4.2026 - 17:12

L'accident d'un véhicule militaire de type Duro dans un giratoire, mercredi après-midi à Hinwil (ZH), a fait quatre blessés, issus d'une école de recrues basée à Coire. Ces derniers ont été hospitalisés, dont un par hélicoptère.

Quatre militaires blessés dans l'accident d'un Duro à Hinwil (ZH) - Gallery
Quatre militaires blessés dans l'accident d'un Duro à Hinwil (ZH) - Gallery. Le Duro a basculé sur le flanc dans un giratoire géant reliant notamment une autoroute, une semi-autoroute et une route cantonale. Les quatre militaires blessés ont été hospitalisés.

Le Duro a basculé sur le flanc dans un giratoire géant reliant notamment une autoroute, une semi-autoroute et une route cantonale. Les quatre militaires blessés ont été hospitalisés.

Photo: ATS

Quatre militaires blessés dans l'accident d'un Duro à Hinwil (ZH) - Gallery. Le véhicule militaire accidenté est un Duro, destiné à transporter des troupes (photo symbolique).

Le véhicule militaire accidenté est un Duro, destiné à transporter des troupes (photo symbolique).

Photo: ATS

Quatre militaires blessés dans l'accident d'un Duro à Hinwil (ZH) - Gallery
Quatre militaires blessés dans l'accident d'un Duro à Hinwil (ZH) - Gallery. Le Duro a basculé sur le flanc dans un giratoire géant reliant notamment une autoroute, une semi-autoroute et une route cantonale. Les quatre militaires blessés ont été hospitalisés.

Le Duro a basculé sur le flanc dans un giratoire géant reliant notamment une autoroute, une semi-autoroute et une route cantonale. Les quatre militaires blessés ont été hospitalisés.

Photo: ATS

Quatre militaires blessés dans l'accident d'un Duro à Hinwil (ZH) - Gallery. Le véhicule militaire accidenté est un Duro, destiné à transporter des troupes (photo symbolique).

Le véhicule militaire accidenté est un Duro, destiné à transporter des troupes (photo symbolique).

Photo: ATS

Keystone-SDA

08.04.2026, 17:12

L'accident est survenu dans un giratoire géant auquel aboutissent notamment une autoroute, une semi-autoroute et une route cantonale. Ce giratoire entoure à la fois un site de la police cantonale et un circuit de tests du TCS.

Le véhicule de transport de troupes a basculé sur le flanc, indique à Keystone-ATS un porte-parole de l'armée suisse. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident. Ce dernier a mobilisé de nombreuses ambulances et un hélicoptère de la Rega, selon le site en ligne du journal régional Zürcher Oberländer. La justice militaire a ouvert une enquête.

Les plus lus

De la guerre à la pompe: ce qu'il faut savoir
Une mère et sa fille perdent la vie après un repas de Noël : l'horrible vérité révélée
«Nos conditions de détention étaient inhumaines»
«Les gens ont compris que cette guerre n'avait jamais été menée pour eux»
Avocat choqué : un prévenu refuse de répondre aux questions des procureures !
Hegseth célèbre l'armée américaine et porte Trump aux nues