La Suisse doit se doter d'un deuxième système de défense sol-air en raison du retard de livraison des Patriot américains. L'Office fédéral de l'armement a reçu des informations de l'Allemagne, de la France, d'Israël et de la Corée du Sud.

La livraison du système de défense sol-air Patriot en Suisse a pris plusieurs années de retard (archives). ATS

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Ces informations seront analysées du point de vue militaire, technique et commercial. Elles serviront de base au Conseil fédéral pour décider dès cet été de la suite à donner, indique armasuisse vendredi dans un communiqué.

Le gouvernement avait décidé le 6 mars d'acheter un système supplémentaire pour la défense sol-air. Celui-ci devrait de préférence être produit en Europe. Cette mesure vise d'une part à réduire la dépendance vis-à-vis de certaines chaînes d'approvisionnement ou de certains Etats, et d’autre part, à mieux assurer la disponibilité.