Les fortes pluies ont causé de nombreuses perturbations mardi dans le canton de Vaud. Quelque 120 mètres de barrages mobiles ont été installés le long des rivières la Grande-Eau à Aigle et de l'Orbe à Vallorbe, tandis que des routes étaient fermées notamment dans le Gros-de-Vaud. Les sapeurs-pompiers, la Protection civile et les polices du canton étaient à pied d'œuvre avec de nombreuses interventions.

Les pompiers et la protection civile ont installé quelque 120 mètres de barrages mobiles, comme ici, le long de la rivière la Grande-Eau pour faire face aux intempéries dans le canton de Vaud. ATS

Le pic de montée des eaux pour les rivières est prévu dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué à Keystone-ATS Jean-Christophe Sauterel, chef de la communication de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC). Une vigilance particulière est portée dans la Riviera, le Chablais, le Pays-d'Enhaut, la Vallée de Joux et Orbe-Vallorbe.

Vers 17h00, plusieurs tronçons de route étaient fermés en raison d'inondations, a précisé Florence Frei de la Police cantonale vaudoise. Il n'était pour l'heure plus possible de circuler sur la route cantonale aux environs d'Oppens, entre Echallens et Essertines-sur-Yverdon, ainsi qu'entre Lucens et Oulens-sur-Lucens.

Dans le Chablais, la route entre Ollon et Verschiez était également fermée jusqu'à nouvel avis. A noter que la route du Pillon était également fermée du côté bernois en raison d'un éboulement.

De manière générale, la police invite la population à éviter de circuler en voiture durant la soirée, dans la mesure du possible.

Coordination centralisée mise sur pied

Les sapeurs-pompiers et la Protection civile (PCi) étaient occupés dans les différentes régions du canton afin de mettre en place des mesures préventives pour lutter contre les débordements des cours d'eau et traiter les inondations en cours, dont les barrages mobiles.

Face aux «importantes précipitations» de ces derniers jours dans le canton, une coordination conduite par l'EMCC réunissant les différents services, via le groupe événement environnemental (GEE), a été mise en place afin de garantir un suivi continu de la situation.

Une alerte à la prudence est aussi adressée à la population. Il est recommandé de se tenir éloigné des cours d'eau, ruisseaux, bords de lacs et versants raides, d'éviter les promenades en forêt et de se conformer aux ordres et restrictions des autorités locales.

sj, ats