A l'appel de l'organisation BDS (boycott, désinvestissement et sanctions), environ 2200 personnes, selon des chiffres de la police, ont défilé samedi après-midi dans les rues de Genève en solidarité avec le peuple palestinien. Elles ont dénoncé la politique de la Suisse au Proche-Orient.

Les militants pro-palestiniens ont demandé à la Suisse de changer son approche au Proche-Orient, en cessant son soutien à l'Etat israélien (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA, mf, ats ATS

«La manifestation s'est déroulée dans le calme, il n'y a pas eu de problèmes particuliers», a déclaré une porte-parole de la Police cantonale genevoise à Keystone-ATS. Le cortège est parti du Jardin anglais pour rejoindre la Place des Nations en passant par le Quai du Mont-Blanc.

Les manifestants ont accusé la Confédération «de complicité honteuse» avec Israël et ont demandé «des sanctions immédiates et sévères» à l'encontre de l'Etat hébreu. Ils ont regretté la suspension par Berne de son soutien financier à l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens.

Les organisateurs de la manifestation ont rappelé qu'il y a presque un an, jour pour jour, la Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu la plausibilité du crime de génocide commis par l'Etat israélien contre la population de la bande de Gaza.

Reconnaissance exigée

En novembre dernier, ont-ils par ailleurs précisé, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son ancien ministre de la défense Yoav Gallant.

Les manifestants ont déploré que malgré cette pression, Israël continue «sa guerre génocidaire» contre les Palestiniens, et poursuit ses attaques contre les pays voisins. Une politique qu'Israël ne pourrait mener, estiment-ils, «sans la complicité de ses alliés» que sont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne «et la Suisse».

Les militants pro-palestiniens ont demandé à la Suisse de changer son approche au Proche-Orient, en cessant son soutien à l'Etat israélien. A leurs yeux, la Confédération doit également reprendre et augmenter les financements à l'UNRWA et reconnaître immédiatement l'Etat de Palestine, suivant ainsi l'exemple de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège.