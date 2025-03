Le Canton de Vaud a trouvé un successeur à Denis Froidevaux, «Monsieur Sécurité» durant 20 ans et qui partira à la retraite à la fin avril. Le Conseil d'Etat a nommé Louis-Henri Delarageaz en qualité de chef du Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) et chef de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC). L'actuel commandant de la Protection civile vaudoise prendra ses nouvelles fonctions le 1er mai 2025.

Louis-Henri Delarageaz prendra ses nouvelles fonctions le 1er mai prochain (archives). ats

Keystone-SDA ATS

Le patron du SSCM et de l'EMCC est le haut poste qui oeuvre pour la sécurité et la protection de la population vaudoise. «Au terme d'un processus de recrutement exigeant, M. Delarageaz a été retenu notamment en raison de son expérience tant civile que militaire, associée à sa connaissance approfondie du tissu sécuritaire national et international», indique jeudi le gouvernement dans un communiqué.

«Ses capacités d'analyse, son grand sens des responsabilités, sa faculté d'adaptation et de résistance au stress lors de situations changeantes permettront à M. Delarageaz de piloter au mieux ce service central pour la sécurité de la population vaudoise», ajoute-t-il.

Passage au DDPS

Agé de 47 ans, il est titulaire d'une licence en théologie protestante de l'Université de Genève ainsi que d'un diplôme fédéral d'officier de carrière. Son parcours professionnel l'a mené à rejoindre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), où il a exercé durant huit ans dans les troupes du génie et du sauvetage, avant de prendre les rênes de la Protection civile vaudoise (PCi-VD) au sein du SSCM, un poste qu'il occupe depuis plus de onze ans.

A la tête de la PCi, M. Delarageaz a joué «un rôle central» dans la coordination et l'engagement des moyens de protection civile lors de nombreuses opérations sécuritaires d'envergure, notamment le déraillement de train à Daillens en 2015, durant la pandémie de Covid-19 (2020-2022) ou à l'occasion de divers événements liés aux changements climatiques tels que des crues ou des intempéries.

Il a également «démontré sa capacité à appréhender des opérations complexes, parfois dans un climat de haute tension», par exemple lors de l'accueil des réfugiés ukrainiens en 2022 ou à l'occasion de diverses visites d'Etat et de manifestations internationales. Son leadership a par ailleurs été salué lors de la gestion d'événements nécessitant des prestations d'appui importantes, comme la Fête des Vignerons (2019) ou le Tour de France (2022).

Municipal à Bremblens

Louis-Henri Delarageaz bénéficie aussi d'une expérience politique locale. Il est municipal depuis six ans des transports publics, de l'urbanisme et de la mobilité à Bremblens. Son poste de commandant de la Protection civile sera mis au concours prochainement.

Comme indiqué en novembre dernier, l'actuel chef du SSCM et de l'EMCC Denis Froidevaux a annoncé son départ au 30 avril 2025. Ce dernier continuera à assumer certaines missions stratégiques ces prochains mois, notamment dans le cadre d'un exercice national organisé par la Confédération en novembre 2025, selon le Canton.