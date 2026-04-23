Vol annulé faute de kérosène : qui vous remboursera vos vacances?

Les prix des billets s'envolent, des liaisons disparaissent. En cause: une tension croissante sur l'approvisionnement en kérosène, qui pourrait encore s'aggraver. Les voyageurs ont donc tout intérêt à connaître précisément leurs droits.

Edelweiss a adapté ses horaires de vol en raison du prix élevé du kérosène. Keystone

Dominik Müller / trad. Dominik Müller

Pas le temps ? blue News résume pour toi La pénurie de kérosène due à la guerre en Iran pourrait entraîner des annulations de vols dans quelques semaines déjà.

Les compagnies aériennes réagissent en augmentant leurs tarifs et en supprimant des liaisons.

Les passagers ont des droits différents selon le moment et la raison de l'annulation - blue News vous en donne un aperçu. Montre plus

L'avertissement de Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), est sans ambiguïté : les réserves européennes de kérosène pourraient ne tenir que six semaines encore. Des annulations de vols seraient dès lors à craindre à brève échéance: c'est ce qu'a déclaré Birol dans une récente interview accordée à l'agence AP.

En cause, le double blocus du détroit d'Ormuz imposé par l'Iran et les États-Unis, qui continue de faire fondre les stocks. Il a par ailleurs été révélé que les réserves suisses de kérosène se situent actuellement en deçà des prescriptions légales: l'autonomie ne serait que de 72 jours, contre les 90 exigés.

Edelweiss a déjà tiré les conséquences de la situation et procède à des ajustements sur ses liaisons nord-américaines pour l'horaire d'été. «Les vols vers Denver et Seattle sont retirés du programme avec effet immédiat», annonçait la compagnie à la mi-avril. Les fréquences sur la ligne de Las Vegas seront quant à elles réduites en début d'été et à l'automne.

En réaction à la flambée des prix du kérosène, Lufthansa a décidé d'immobiliser sans attendre les 27 appareils de type Canadair CRJ de sa filiale Cityline, laquelle doit être purement et simplement fermée. Pour les voyageurs, la question se pose désormais avec acuité : que se passe-t-il en cas d'annulation? Quels droits leur restent-il ? Et une situation de guerre est-elle juridiquement traitée différemment des autres motifs d'annulation? Blue News apporte les réponses.

Les vols seront-ils plus chers?

Tout porte à le croire. Le kérosène figure parmi les postes de dépenses les plus lourds du transport aérien. Lorsque les prix s'emballent, les compagnies répercutent tout ou partie de ces surcoûts sur les passagers. Pour l'heure, les hausses tarifaires restent contenues, mais les vols long-courriers (où la facture carburant pèse encore davantage) sont en première ligne.

Parallèlement, certaines lignes devenant économiquement intenables, les compagnies n'hésitent pas à réduire leur offre, à l'image d'Edelweiss. Pour les voyageurs, l'équation est doublement défavorable : des prix en hausse et un choix en recul, cette raréfaction de l'offre venant elle-même alimenter la pression sur les tarifs.

Les personnes qui prévoient actuellement un vol devraient examiner les conditions tarifaires avec une attention particulière lors de la réservation. Keystone

Les compagnies aériennes peuvent-elles augmenter le prix du billet après la réservation?

En principe, non. Du moins pour les billets d'avion achetés seuls. Le prix convenu au moment de la réservation fait foi, et toute hausse ultérieure n'est admissible que si le contrat prévoit expressément une telle clause, ce qui demeure rare. La situation est différente pour les voyages à forfait, où des modifications tarifaires sont autorisées sous certaines conditions.

Quelles sont les règles applicables aux voyages à forfait?

Pour les voyages à forfait, c'est-à-dire les formules regroupant au moins deux prestations distinctes (vol et hôtel, par exemple) en un prix global fixé par l'organisateur, des hausses tarifaires après réservation sont possibles, à condition que le contrat le prévoie. Des règles strictes s'appliquent néanmoins: l'augmentation doit être notifiée au plus tard 20 jours avant le départ et ne peut excéder huit pour cent du prix total.

Au-delà de ce seuil, le voyageur est en droit de résilier le contrat sans frais et d'obtenir le remboursement intégral des sommes versées. À noter que les voyages à forfait offrent par ailleurs une protection plus étendue, notamment en cas d'annulation de vol ou de défaillance financière de l'organisateur.

Les compagnies aériennes peuvent-elles simplement annuler des vols?

En principe, oui. Les compagnies aériennes peuvent annuler des vols, notamment lorsqu'ils ne sont plus rentables. Le moment de l'annulation est toutefois déterminant. Au-delà de 14 jours avant le départ, aucune indemnisation n'est due. La compagnie doit cependant soit rembourser le billet, soit proposer un acheminement alternatif. En deçà de ce délai, des droits supplémentaires entrent en jeu.

"Annulé : En cas d'annulation d'un vol, les voyageurs peuvent avoir droit à une compensation. Tobias Hase/dpa-tmn

Que se passe-t-il en cas d'annulation à court terme?

Lorsqu'un vol est annulé moins de 14 jours avant le départ, les passagers ont droit à un vol de remplacement ou au remboursement intégral du billet. La compagnie est par ailleurs tenue d'assurer des prestations d'assistance : repas, boissons, et, en cas d'attente prolongée, hébergement à l'hôtel avec transfert, que l'on soit encore chez soi ou déjà en vacances. Sous certaines conditions, une indemnisation forfaitaire s'y ajoute, comprise entre 230 et 550 francs selon la distance du vol.

Quand ai-je droit à une indemnisation?

Tout dépend de la cause de l'annulation. Lorsque celle-ci relève de la responsabilité de la compagnie (problème technique ou manque de personnel, par exemple), un droit à indemnisation existe en principe, à condition que l'annulation soit intervenue à court terme. Dans ce cas, le passager peut réclamer une compensation en sus du remboursement du billet. La donne change en revanche en présence de circonstances dites exceptionnelles : le droit à indemnisation tombe alors.

Sont considérées comme circonstances exceptionnelles : De graves intempéries

Un bouleversements météorologiques imprévisibles

Une fermeture de l'espace aérien (par exemple en raison d'une guerre ou de cendres volcaniques)

Une interdiction de décoller pour des raisons de sécurité (terrorisme et contrôle aérien)

Des grèves annoncées (en fonction de la situation)

Une urgences médicales à bord Montre plus

En cas d'annulation, le billet doit cependant toujours être remboursé, même en cas de circonstances exceptionnelles. La distinction ne concerne que l'indemnisation supplémentaire (les 230-550 francs forfaitaires). Si un vol est annulé, il y a toujours le choix entre le remboursement du prix du billet ou un transport de remplacement (changement de réservation sur un autre vol).

La guerre n'est-elle pas considérée comme une circonstance exceptionnelle?

Si, dans la plupart des cas. Une guerre ou des événements connexes tels que la fermeture de l'espace aérien, les risques pour la sécurité ou l'instabilité politique sont généralement considérés comme des circonstances extraordinaires. Cela signifie que la compagnie aérienne ne doit pas payer d'indemnité. Ce qui est déterminant, c'est que de tels événements échappent au contrôle de la compagnie aérienne et ne peuvent pas être évités, même avec des mesures raisonnables.

Il est toutefois important de faire la distinction: toutes les annulations liées à l'augmentation du prix du kérosène en raison de la guerre ne tombent pas automatiquement sous le coup de cette disposition. De simples augmentations de coûts pour les compagnies aériennes ne sont pas considérées juridiquement comme des circonstances extraordinaires. Ce n'est qu'en présence de conséquences concrètes d'un conflit, par exemple des routes aériennes fermées ou des problèmes de sécurité, que le passager n'a plus droit à une indemnisation de la part de la compagnie aérienne.

Swiss propose jusqu'à fin mai environ 140 vols supplémentaires en Europe pour pallier les annulations de Lufthansa. Keystone

Qu'en est-il de l'hôtel, de la voiture de location ou d'autres réservations?

Les coûts des prestations réservées séparément à destination ne sont généralement pas pris en charge par la compagnie aérienne. Celui qui, en raison d'une annulation de vol, manque une nuit d'hôtel ou ne peut pas récupérer à temps une voiture de location, se retrouve généralement avec ces frais sur les bras. Il est donc recommandé de veiller à ce que les conditions d'annulation soient flexibles pour de telles prestations ou de souscrire une assurance voyage correspondante.

La situation est un peu plus nuancée en ce qui concerne les assurances. Les assurances voyage classiques ne prennent en charge de tels frais supplémentaires que dans certaines conditions, par exemple lorsque le voyage ne peut pas être entrepris pour cause de maladie, d'accident ou d'autres raisons assurées. Les annulations de vol par la compagnie aérienne - notamment en cas de circonstances exceptionnelles - ne sont souvent pas couvertes automatiquement.

Certaines polices plus complètes comportent toutefois des modules complémentaires pour l'interruption ou le retard du voyage, qui peuvent prendre en charge au moins une partie des frais supplémentaires. Un coup d'œil sur les conditions d'assurance est donc décisif.

En cas d'annulation, il vaut également la peine de jeter un coup d'œil aux prestations du fournisseur de la carte de crédit. Andrea Warnecke/dpa-tmn

Les cartes de crédit peuvent également offrir une certaine protection, à condition que le voyage ait été payé avec. De nombreuses cartes de crédit haut de gamme comprennent des assurances voyage qui peuvent intervenir en cas d'annulation ou de retard.

Mais là aussi, des restrictions s'appliquent : Toutes les cartes ne couvrent pas de tels cas et souvent, seuls des événements clairement définis sont assurés. De plus, les prestations sont souvent limitées ou soumises à des conditions, comme un paiement minimum avec la carte. Il vaut donc la peine de jeter un coup d'œil au contrat de carte de crédit conclu.

À quoi les voyageurs doivent-ils faire attention avant de réserver?

Les personnes qui planifient actuellement leurs vacances devraient donc être particulièrement prudentes dans leurs réservations. Les tarifs hôteliers flexibles ou annulables sans frais offrent la plus grande sécurité. Une assurance voyage individuelle peut également s'avérer judicieuse, mais il convient de bien vérifier avant la souscription si les annulations de vol et leurs frais consécutifs sont également inclus. Le moment est en outre important : de nombreuses assurances doivent être conclues avant le départ ou peu après la réservation afin de garantir une protection complète.

Que se passe-t-il si j'ai déjà réservé mes vacances?

Pour les voyages déjà réservés, il vaut la peine de vérifier maintenant les assurances existantes et les conditions de réservation. Selon le fournisseur, il est encore possible de modifier ou d'annuler ultérieurement des hôtels ou des voitures de location. Il est certes parfois possible de conclure une nouvelle assurance après coup, mais elle ne couvre en général que les événements futurs qui ne se sont pas encore produits - les risques connus ou les problèmes déjà prévisibles sont généralement exclus.

Que se passe-t-il lorsqu'une compagnie aérienne devient insolvable?

Si une compagnie aérienne rencontre des difficultés financières, la situation est souvent problématique pour les voyageurs individuels. Il n'existe pas de protection légale contre l'insolvabilité pour les simples billets d'avion. Il faut faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'insolvabilité, et les chances de remboursement sont souvent faibles.

Il en va autrement pour les voyages à forfait : Dans ce cas, il existe une protection légale qui garantit que les voyageurs peuvent être remboursés ou poursuivre leur voyage.

Le règlement européen sur les droits des passagers aériens s'applique-t-il aussi en Suisse?

La Suisse est partiellement intégrée dans le système des droits des passagers aériens européens. Par droits des passagers aériens, on entend les droits légaux des passagers vis-à-vis des compagnies aériennes, par exemple en cas d'annulation, de retards importants ou de refus d'embarquement. Ils règlent en particulier le droit au remboursement ou au transport de remplacement, les prestations d'assistance telles que la restauration et l'hébergement ainsi que, sous certaines conditions, les indemnisations forfaitaires.

Les règles correspondantes s'appliquent notamment aux vols entre la Suisse et l'Union européenne. Pour les vols vers des pays tiers, comme les États-Unis, l'application n'est toutefois pas toujours obligatoire. Dans la pratique, de nombreuses compagnies aériennes se basent néanmoins sur les directives européennes, de sorte qu'il vaut souvent la peine d'essayer de faire valoir ses droits.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.