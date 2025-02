Le Conseil d'Etat genevois a présenté mercredi le projet de réaménagement du site de Belle-Idée, à Thônex (GE). L'endroit abrite notamment des pavillons dédiés aux soins psychiatriques depuis 1901. Ceux-ci seront remplacés par une nouvelle structure moderne. Une place est aussi prévue pour accueillir le Bioparc.

Le conseiller administratif de Thônex Pascal Uehlinger estime que la transformation du site de Belle-Idée est une évolution majeure dans l'aménagement de sa commune. ATS

Keystone-SDA, mf, ats ATS

Les lieux qui traitent les patients à Belle-Idée datent. Ils ont été conçus sur la base d'un concept du 20e siècle, avec la multiplication de petits bâtiments, a rappelé devant les médias le conseiller d'Etat Pierre Maudet, responsable du département de la santé et des mobilités (DSM).

Le projet de transformation prévoit de construire un seul bâtiment équipé de 129 lits et qui sera consacré uniquement aux soins aigus et complexes de patients adultes de 18 à 65 ans. Les travaux devraient débuter en 2029 pour un coût de 185 millions de francs. L'accueil du premier patient est attendu en juin 2033.

Le site de Belle-Idée englobe également une zone sportive et une zone résidentielle. C'est sur cette dernière que le Bioparc et ses 600 animaux doivent s'installer. Le Bioparc, qui se trouve actuellement à Bellevue (GE), est un refuge et non pas un zoo, a rappelé sa présidente Christina Meissner.

L'endroit prend soin aussi bien d'espèces locales qu'exotiques. En 2024, le Bioparc a accueilli 70'000 visiteurs. La surface à disposition à Belle-Idée sera trois fois plus grande qu'à Bellevue, Aujourd'hui, le Bioparc est à l'étroit, a expliqué Mme Meissner, qui espère que les procédures ne traîneront pas.

Pour le conseiller administratif de Thônex Pascal Uehlinger, le projet de transformation du site de Belle-Idée est «une évolution majeure» de l'aménagement du nord de la commune. Le centre hospitalier psychiatrique en sortira renforcé. Les terrains sont sur le territoire de Thônex, mais ils appartiennent à l'Etat.