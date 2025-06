L'Office fédéral de la statistique (OFS), sous pression budgétaire, a déjà annoncé en février devoir réduire ses effectifs et renoncer à certaines tâches. Le Conseil fédéral a indiqué vendredi qu'une quarantaine de postes seront biffés à l'horizon 2028.

En raison de coupes, il manque quelque 20 millions de francs à l’OFS pour accomplir ses tâches. (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'OFS, qui a un budget annuel d'environ 180 millions de francs, s'est vu confier ces dernières années des tâches supplémentaires non financées, pour un coût total de quelque 13 millions de francs par an, indique le gouvernement dans un communiqué. En parallèle, les coupes décidées par le Parlement pèsent pour les années 2024 et 2025 ensemble 7,4 millions de francs. Au total, il manque donc quelque 20 millions à l'OFS pour accomplir ses tâches.

L'exercice 2024 avait été bouclé de justesse dans le noir grâce à des économies réalisées en interne. Pour 2025, l'OFS, basé à Neuchâtel, ne peut plus assurer toutes les activités. Il doit aussi réduire la voilure en termes de personnel.

Un gel des engagements, introduit en 2024, se poursuit. En outre, les départs à la retraite ou les démissions ne sont remplacés que dans des cas exceptionnels et urgents, précise le Conseil fédéral. Ces mesures permettront de réduire les effectifs d'environ 30 emplois équivalents plein temps (EPT) d'ici la fin de l'année.

Au final, l'OFS, qui comptait 742 EPT à fin 2022, réduira ses effectifs d'une quarantaine d'EPT ces prochaines années. Tout sera fait pour éviter les licenciements, assure le gouvernement.

D'autres réductions concerneront les primes de prestations, les budgets de formation et les événements liés au personnel. L’OFS réalisera également des économies dans le domaine de la maintenance, notamment informatique.

Fin de certaines statistiques

L'OFS a aussi préparé un plan d'abandon de diverses enquêtes. Ainsi, la statistique des bibliothèques sera supprimée, de même que la statistique du comportement de la population en matière de voyages. L'OFS continuera toutefois d'établir la statistique de l'hébergement touristique et celle de la para-hôtellerie. Il renonce aussi à la statistique trimestrielle de la construction de logements. La statistique annuelle sera elle poursuivie.

Les relevés complémentaires et supplémentaires du recensement des entreprises agricoles seront également abandonnés. Ils permettaient d’obtenir des informations sur l’irrigation, la formation professionnelle des agriculteurs ou l’utilisation d’énergies renouvelables dans les entreprises agricoles.

L'OFS prévoit aussi une périodicité différente pour certaines publications, comme la statistique de la superficie ainsi que celle des dépenses de protection de l'environnement des entreprises. Il abandonne encore d'autres prestations, telles que des publications d'accompagnement des statistiques ou sa présence à diverses manifestations.

Recours à l'IA?

Le Département fédéral de l'intérieur est chargé de présenter une modification d'ordonnance en ce sens d'ici au 30 juin 2026. Il s'agira également d'examiner des responsabilités financières alternatives pour certaines tâches.

Le projet devra aussi indiquer s'il est possible de compenser les statistiques supprimées par d'autres sources de données ou par le recours à de nouvelles méthodes, y compris celles utilisant l'intelligence artificielle (IA). Les mesures décidées ont été discutées avec une trentaine d'offices et avec les partenaires sociaux, détaille le Conseil fédéral.

Sur le long terme, elles doivent permettre d'économiser progressivement dès 2026 jusqu'à 13 millions de francs par année à l’horizon 2028. Les abandons de tâches planifiés représenteront 24 postes.

Train de mesures rapide

Ce plan ne produira ses effets qu'à moyen terme. L'OFS a donc déjà lancé, dès le début du mois d’avril, un train de mesures interne à effet rapide. Cela doit permettre de réaliser des économies à hauteur de 15 millions de francs environ pour 2025 et de boucler l’année sur des comptes équilibrés.

Ces mesures internes impactent non seulement les effectifs mais aussi les services et prestations proposés. Les utilisateurs des services de l'OFS devront par exemple compter sur des temps de réponse plus longs.

L'office a également lancé en interne un programme pour optimiser son fonctionnement et poursuivre le processus de transformation numérique et technologique décidé par le Conseil fédéral dans le cadre du programme pluriannuel 2024-2027.