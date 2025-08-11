Le service civil ne doit pas être démantelé, estiment les Jeunes Vert-e-x-s. Ceux-ci lancent un référendum contre la réforme en cours, voulue par le Conseil fédéral et soutenue au Conseil national.

Le Conseil fédéral veut réduire l'attrait du service civil. Les Jeunes Vert-e-x-s lancent un référendum contre la réforme en cours (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Pour le gouvernement, l'objectif est de faire baisser le nombre de personnes qui quittent l'armée pour le service civil. Un tiers des civilistes rentrent dans cette catégorie. Une série de mesures proposées par le Conseil fédéral doit faire passer le nombre d'admissions annuelles au service civil de 6600 à 4000.

La majorité de droite du Conseil national a soutenu en juin ces mesures, contre l'avis de la gauche et du PVL. Au moment des débats au National, le parti de jeunes écologistes ainsi que la Fédération suisse pour le service civil CIVIVA avaient déjà brandi la menace du référendum.

«Bien que les effectifs de l'armée soient déjà supérieurs à ce que la loi autorise, le Parlement veut affaiblir massivement le service civil. Six mesures doivent rendre le service civil moins attractif et rendre plus difficile le passage de l'armée au service civil», critique le parti dans un communiqué publié lundi, en annonçant d'ores et déjà le lancement d'un référendum, alors que le Conseil des Etats doit encore se prononcer cet automne.

Abolir le service militaire obligatoire

Les Jeunes Vert-e-x-s demandent aussi l'abolition du service obligatoire. «Le service militaire obligatoire conduit à une militarisation forcée de la société et toute forme d'obligation de servir est une atteinte massive à la liberté personnelle des individus», explique Sheldon Masseraz, coprésident du jeune parti, cité dans une prise de position.

A la place, le parti veut un service social volontaire. Ce dernier, qui s'effectuerait dans les domaines d'importance systémique, doit être ouvert à toute personne résidant en Suisse dès l'âge de 15 ans et être rémunéré d'au moins 120 francs par jour de service. Il doit également reconnaître l'engagement bénévole et le travail du «care» (soins), tout en étant flexible dans sa durée et dans son taux d'occupation.