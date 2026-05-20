La réforme AVS2030 prévoit une amélioration des cotisations et le maintien dans la vie active. Un relèvement de l'âge de la retraite n'est pas d'actualité. Le Conseil fédéral a ouvert mercredi la consultation pour les partis et les milieux concernés.

L'âge de la retraite des femmes est passé de 64 à 65 ans avec la dernière réforme de l'AVS (archives). ATS

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