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Chômage des frontaliers Une réforme européenne pourrait coûter jusqu'à 900 millions à la Suisse

ATS

7.5.2026 - 17:31

La réforme de l'assurance chômage pour les frontaliers de l'UE pourrait coûter cher à la Suisse. Selon les estimations du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), il faut s'attendre à des coûts supplémentaires allant de 600 à 900 millions de francs.

La réforme de l'UE sur l'assurance chômage des frontaliers pourrait coûter plusieurs millions à la Suisse (image d'illustration).
La réforme de l'UE sur l'assurance chômage des frontaliers pourrait coûter plusieurs millions à la Suisse (image d'illustration).
ATS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

07.05.2026, 17:31

07.05.2026, 17:59

L'Union européenne (UE) souhaite redéfinir les règles de compétence en matière d'allocations de chômage pour les travailleurs frontaliers. À l'avenir, ce ne sera plus l'Etat de résidence, mais l'Etat dans lequel la personne est devenue chômeuse après avoir occupé son dernier emploi qui sera compétent pour le versement des allocations de chômage.

Economie. L’Europe veut réformer le chômage des frontaliers et ça pourrait coûter cher à la Suisse

EconomieL’Europe veut réformer le chômage des frontaliers et ça pourrait coûter cher à la Suisse

Le SECO a publié ces estimations chiffrées jeudi sur son site, des montants d'abord relayés par le NZZ. Ces estimations sont très incertaines car la Suisse dispose de peu de données sur les frontaliers au chômage, souligne le SECO. Une estimation concrète ne pourra être établie qu’après la version finale de la révision du règlement de l’UE.

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