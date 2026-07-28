La Suisse demande de protéger la Convention de 1951 sur les réfugiés qui a fêté ses 75 ans mardi. Le secrétaire d'Etat aux migrations Vincenzo Mascioli a ciblé la vulnérabilité grandissante de l'Etat de droit dans des pays où il semblait «un acquis inviolable».

Le Secrétaire d'Etat aux migrations Vincenzo Masciolo a souligné qu'il fallait se concentrer davantage encore sur les personnes qui ont besoin de protection.

«Nous devons tous nous sentir obligés d'appliquer le droit d'asile et de protéger cette convention», a-t-il insisté dans un discours à l'ONU à Genève, où celle-ci avait été approuvée. Alors que l'accord a été arraché après la Seconde Guerre mondiale, «il faut le réancrer en permanence dans nos sociétés», a-t-il ajouté aux côtés du haut commissaire Barham Saleh.

Selon le secrétaire d'Etat, il faut se concentrer davantage encore sur ceux qui ont besoin de protection. Et tenter de diminuer le nombre des demandes d'asile injustifiées.

Dans un message, le secrétaire général de l'ONU Anbtonio Guterres a salué une convention qui a sauvé des millions de personnes. Il a déploré une «promesse» qui est «sous pression» alors que le droit d'asile est «trop souvent questionné, restreint ou rejeté».