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Routes Réouverture de trois cols alpins en Suisse

ATS

29.5.2026 - 13:10

Avec les cols de la Furka (VS/UR), du Grimsel (VS/BE) et du Nufenen (VS/TI), trois autres cols alpins suisses ont rouvert vendredi après la fermeture hivernale. Seuls les cols du Susten (BE/UR) et du Grand-Saint-Bernard sont encore fermés.

Le col de la Furka, situé à 2429 mètres d'altitude, a été rouvert à la circulation vendredi à partir de 09h00, a annoncé le canton d'Uri (image d'illlustration).
Le col de la Furka, situé à 2429 mètres d'altitude, a été rouvert à la circulation vendredi à partir de 09h00, a annoncé le canton d'Uri (image d'illlustration).
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Keystone-SDA

29.05.2026, 13:10

Le col de la Furka, situé à 2429 mètres d'altitude, a été rouvert à la circulation vendredi à partir de 09h00, a annoncé le canton d'Uri. La route du col relie le canton d'Uri au Valais, et plus précisément les communes de Realp (UR) et d'Obergoms.

Le col du Grimsel, situé à 2164 mètres d'altitude entre Innertkirchen (BE) et Gletsch (VS), a également été rouvert, a indiqué le Touring-Club Suisse (TCS). Enfin, la fermeture hivernale du col du Nufenen, situé à 2478 mètres d'altitude entre Ulrichen (VS) et Airolo (TI), a également été levée vendredi.

Selon le TCS, sur les 77 cols les plus importants de Suisse, seuls ceux du Susten (2234 m d'altitude) et du Grand-Saint-Bernard (2469 m) étaient encore fermés vendredi.

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