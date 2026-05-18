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Genève Résiliation des baux à Carl-Vogt: vers un accord d'ici fin juin

ATS

18.5.2026 - 17:01

A Genève, des négociations ont eu lieu lundi sous l'égide du canton au sujet de la résiliation des baux de cinq immeubles du boulevard Carl-Vogt. Un accord entre le propriétaire, soit la caisse de pension des fonctionnaires de Bâle-Ville (PKBS), et l'ASLOCA pourrait intervenir d'ici fin juin.

A Genève, les négociations entre le propriétaire des cinq immeubles du boulevard Carl-Vogt et les locataires dont les baux ont été résiliés avancent: un accord est attendu d'ici fin juin (archives).
A Genève, les négociations entre le propriétaire des cinq immeubles du boulevard Carl-Vogt et les locataires dont les baux ont été résiliés avancent: un accord est attendu d'ici fin juin (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.05.2026, 17:01

18.05.2026, 17:11

Les deux parties se sont entendues sur des lignes directrices qui permettraient de mener des travaux de rénovation des bâtiments tout en préservant les intérêts des locataires pendant et après ces travaux. Il s'agit aussi de préserver un parc immobilier répondant au besoin prépondérant de la population, selon un communiqué du Département du territoire (DT).

«Reste maintenant à concrétiser les détails de ces lignes directrices», a précisé Christian Dandrès, juriste à l'ASLOCA. Le projet sera présenté mardi aux locataires. Les parties visent un accord d'ici la fin juin.

Le DT se réjouit de la «posture ouverte et constructive adoptée tant par l'ASLOCA que par la PKBS, qui devrait permettre de trouver des solutions concrètes pour les locataires en place». L'annonce en janvier dernier de la résiliation massive des baux pour des rénovations énergétiques avait soulevé une forte opposition et relancé le débat sur la spéculation immobilière dans le canton.

Le DT a annoncé dans le même communiqué le durcissement des conditions d'octroi des autorisations de construire pour démolitions ou rénovations, en exigeant un plan précis et complet protégeant les locataires. L'objectif est de contrer la tendance qui consiste à résilier les baux en lien avec une rénovation, selon le département.

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