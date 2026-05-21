Les assurances sociales suisses AVS et APG ont bouclé 2025 sur des résultats d'exploitation positifs. L'AI en revanche termine sur un résultat négatif. Ces résultats sont dus à la bonne performance des marchés financiers l'année dernière, selon l'organisme Compenswiss.

Les résultats d’exploitation 2025 sont positifs pour l’AVS et les APG, négatifs pour l’AI (archives). ATS

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L'assurance vieillesse et survivants (AVS) a terminé sur un résultat de répartition positif de 1,8 milliard de francs, a indiqué jeudi Compenswiss, l'organisme qui gère les fonds de compensation AVS/AI/APG. Au final, elle a présenté un bénéfice de 4,4 milliards à la fin 2025 (5,6 milliards un an auparavant).

Ce résultat s’explique par une augmentation des recettes liée principalement à l’entrée en vigueur de la réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) en 2020 et de la réforme AVS 21 en 2024.

Ensuite, l'AVS a reçu de l'AI des intérêts sur sa dette, à hauteur de 216 millions. Enfin, les marchés financiers ont impacté positivement la performance du fonds de compensation AVS (2,4 milliards).

AI en négatif

Les résultats sont différents pour l'AI où les charges ont dépassé les recettes. Le résultat de répartition est négatif (-209 millions). Le résultat des placements (216 millions) a permis de compenser le résultat de répartition négatif, mais les intérêts sur la dette de l’AI ont conduit à un résultat d’exploitation négatif (-213 millions en 2025). La dette de l’AI envers l’AVS ne peut toujours pas être réduite. Elle reste inchangée depuis 2018 et s’élève à 10,3 milliards.

Quant au régime des allocations pour perte de gain (APG), il a terminé l'exercice 2025 sur un résultat de répartition positif de 179 millions. Egalement grâce à un bon résultat des placements financiers (128 millions), son bénéfice a atteint 305 millions à la fin de l'an dernier (321 millions l'année précédente).

Fortune de 50 milliards

Fin 2025, la fortune gérée par compenswiss, y compris les actifs administratifs, s'élevait à 50,7 milliards (46,1 pour l'exercice précédent). La part de l’AVS s’établit à 44,8 milliards, celle de l’AI à 3,7 milliards et celle du régime des APG à 2,3 milliards.

La hausse de la fortune totale (+4,6 milliards) par rapport à l’année précédente est essentiellement due au rendement des placements réalisé en 2025 et à l’augmentation de la TVA à la suite de la réforme AVS 21.