Suisse Révision de la loi sur la protection incendie mise en pause

ATS

5.1.2026 - 18:27

Après le drame de Crans-Montana, les assouplissements des prescriptions suisses de protection contre les incendies prévus dans le cadre d'une révision sont mis en veilleuse. Les nouvelles règles auraient dû entrer en vigueur en 2027.

La consultation sur la révision du droit de la protection contre les incendies a été lancée à la mi-septembre et devait se terminer le 11 janvier (photo symbolique, archives).
sda

Keystone-SDA

05.01.2026, 18:27

«Les velléités de libéralisation sont à l'arrêt», a annoncé lundi à Keystone-ATS Rolf Meier, chargé de communication de l'Association des établissements cantonaux d'assurance (AEIA).

La consultation sur la révision du droit de la protection contre les incendies a été lancée à la mi-septembre et devait se terminer le 11 janvier. Un nouveau calendrier est en cous d'élaboration, a ajouté M. Meier, confirmant l'information du journal alémanique NZZ.

Voies d'évacuation plus longues

Le projet de révision totale des prescriptions suisses de protection incendie (PPI), qui compte 500 pages, a été élaboré par l'AEIA. Des assouplissements ponctuels y étaient prévus: dans certains cas, il aurait été possible d'autoriser des voies d'évacuation plus longues ou de simplifier les exigences relatives aux éléments de construction combustibles.

Les prescriptions de protection incendie de l'AEAI, valables dans toute la Suisse, constituent la base légale pour l'exécution de la protection incendie dans les bâtiments. Les cantons et les communes sont responsables de leur mise en œuvre.

Il n'est pas encore clair si les prescriptions de protection incendie actuellement en vigueur en Suisse ont été respectées dans le bar Le Constellation à Crans-Montana.

