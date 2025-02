La ministre de la défense Viola Amherd a demandé mardi que toute la lumière soit faite sur les problèmes de gestion signalés chez Ruag MRO. Elle a salué le fait qu'une procédure pénale ait été engagée et que les responsables aient ainsi à rendre des comptes.

Keystone-SDA, trm, ats ATS

Les rapports du Contrôle fédéral des finances (CDF) ont été établis à sa demande et sur mandat de la Délégation des finances des Chambres fédérales, rappelle la Valaisanne dans une prise de position adressée à Keystone-ATS. Ils montrent «qu'il était juste d'ouvrir des enquêtes dès que les irrégularités concernant les chars Léopard 1 ont été connues».

Dans son rapport intermédiaire, le cabinet NKF, chargé d'une enquête externe mandatée par Ruag MRO, fait lui aussi état d'actes criminels. «En l'état actuel de nos connaissances, ceux-ci remontent à 2015», souligne la cheffe du Département fédéral de la défense (DDPS).

Lettre anonyme en 2019

Une lettre anonyme dénonçant des irrégularités chez Ruag avait été adressée en 2019 au président de Ruage Holding, Remo Lütolf. «Immédiatement après» qu'elle eut été révélée, «le service compétent au GS (le secrétariat général du DDPS, ndlr) a demandé une prise de position à Ruag».

L'entreprise a alors indiqué par écrit avoir enquêté sur cette accusation et que celle-ci n'était pas exacte. «Avec le recul, et sur la base des enquêtes lancées par le DDPS, la Délégation des finances et Ruag MRO, il s'avère que c'était faux», déplore la conseillère fédérale.

Selon elle, il n'est pas possible à 100% d'éviter des actes à «haute énergie criminelle». Mais on peut renforcer les mécanismes de contrôle. Ruag mettra en oeuvre les recommandations du CDF et la Confédération, en tant que propriétaire de l'entreprise, exigera l'introduction de mesures correspondantes.

Le Conseil fédéral a décidé l'an dernier d'examiner une modification de la forme juridique de l'entreprise, le statut de société anonyme ne répondant plus aux exigences actuelles. Un projet doit être élaboré en vue d'une consultation.