«Aucun conflit régional ne reste régional» Rapprochement Suisse-UE sur la politique étrangère et la sécurité

ATS

5.3.2026 - 20:00

Ignazio Cassis et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères Kaja Kallas ont signé une déclaration commune visant à renforcer la coopération en matière de politique étrangère et de sécurité. Un dialogue régulier est prévu.

La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas (à gauche), a été reçue jeudi soir à Zurich par le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. L'UE et la Suisse ont convenu d'approfondir leur coopération en matière de politique étrangère et de sécurité.
La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas (à gauche), a été reçue jeudi soir à Zurich par le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. L'UE et la Suisse ont convenu d'approfondir leur coopération en matière de politique étrangère et de sécurité.
sda

Keystone-SDA

05.03.2026, 20:00

«De nos jours, aucun conflit régional ne reste régional», a déclaré jeudi soir à Zurich devant les médias le ministre suisse des affaires étrangères, en référence à la situation au Proche et au Moyen-Orient. Le conflit a notamment des répercussions sur l'approvisionnement énergétique de la Suisse et il est donc d'autant plus important pour la Confédération d'entretenir actuellement des relations stables avec l'UE.

La déclaration signée jeudi prévoit un dialogue politique annuel au niveau ministériel entre l'UE et la Suisse. La première mise en œuvre était prévue immédiatement après la signature.

«La Russie ne veut pas la paix»

«Nous allons parler aujourd'hui de la guerre en Ukraine et de la situation au Proche et Moyen-Orient», a déclaré Mme Kallas. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut mettre fin à la guerre en Ukraine le plus rapidement possible. «Mais la Russie ne veut pas la paix», selon l'Estonienne.

C'est pourquoi il faut continuer à soutenir l'Ukraine et exercer une pression encore plus forte sur la Russie. Il ne faut en aucun cas récompenser l'agression de la Russie, selon Mme Kallas.

Outre la déclaration sur l'approfondissement de la coopération en matière de politique étrangère et de sécurité, la Suisse et l'UE ont également signé un accord-cadre sur les contributions futures éventuelles de la Suisse à des missions civiles et militaires.

Le texte devrait simplifier la procédure d'envoi de militaires, mais l'accord ne contient aucune obligation pour la Suisse. «Si des soldats suisses doivent être envoyés quelque part, le Parlement aura, comme jusqu'à présent, le dernier mot», a déclaré M. Cassis. Les deux nouveaux accords ne font pas partie du paquet d'accords entre la Suisse et l'UE (Bilatérales III).

