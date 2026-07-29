Dix motocyclistes ont été identifiés et dénoncés pour grave infraction à la loi sur la circulation routière au Tessin. Ils avaient participé à un rassemblement non autorisé de motards à la fin de l'année dernière dans la zone industrielle de Stabio, dans le sud du canton.

L'évènement avait été organisé par le biais de messages envoyés sur les réseaux sociaux, a indiqué mercredi la police tessinoise dans un communiqué. Il avait rassemblé une centaine de motards qui s'étaient retrouvés le 7 décembre 2025 devant une station-service de Mendrisio, avant de se déplacer en groupe vers Stabio.

Durant le trajet d'environ six kilomètres, les motards ensuite identifiés avaient commis plusieurs graves infractions au code de la route dont des excès de vitesse, conduite sans permis ni assurance, utilisation de plaques d'immatriculation non autorisées, entre autres infractions à la loi sur la circulation routière.

Les dix motocyclistes dénoncés auprès du Ministère public tessinois et de la Magistrature des mineurs sont âgés de 16 à 22 ans. Deux d'entre eux sont mineurs. Neuf motards se sont vus retirer leur permis de conduire et une moto a été mise sous séquestre.