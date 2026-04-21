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Viticulture Rebond des vins suisses malgré une consommation générale en berne

ATS

21.4.2026 - 10:09

Les Suisses boivent plus de vins locaux. Leur consommation a progressé de 2,3% l'année passée, pour un total de quelque 79 millions de litres. La demande globale en vin poursuit cependant sa tendance à la baisse.

Les vins suisses résistent, malgré une consommation générale en berne (archives).
Les vins suisses résistent, malgré une consommation générale en berne (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.04.2026, 10:09

21.04.2026, 10:44

La consommation des vins suisses rebondit, a indiqué mardi l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) dans un communiqué. Celle des vins rouges a augmenté de 4,1 % en 2025. Les vins blancs se sont eux stabilisés à près de 40 millions de litres.

La part de marché des vins suisses a ainsi atteint 37,5 % l'an dernier, soit 2 points de plus qu'en 2024. Cette évolution est «un signal fort pour la viticulture nationale, dans un contexte de concurrence internationale accrue et d'évolution des habitudes de consommation», note l'OFAG.

Elle ne suffit toutefois pas à compenser la baisse des ventes de vins suisses. Celles-ci ont diminué de 3% chez les huit grands distributeurs en 2025.

Ces enseignes représentent 29,1% des ventes de vins suisses, le reste étant écoulé par d'autres canaux, comme la vente directe. Les prix sont restés relativement stables. Dans ce contexte, il reste nécessaire de poursuivre les efforts de valorisation, d'adaptation de l'offre et de promotion des vins suisses, selon l'OFAG.

Consommation générale en berne

L'évolution des vins suisses va à rebours de la chute prononcée des vins importés, a encore relevé l'office. La consommation de vins étrangers a diminué de 6,4% en 2025, pour un total de 132 millions de litres. Cette baisse touche principalement les vins rouges (-9,1%), tandis que la consommation de vins blancs a très légèrement progressé (+0,4%).

De manière générale, la consommation totale de vin en Suisse a diminué en 2025, confirmant une tendance observée depuis plusieurs années. La baisse est de 3,3% par rapport à 2024, pour atteindre 211,2 millions de litres.

Cette diminution concerne les vins rouges, rosés inclus, dont la consommation a reculé de 5,5%. Les vins mousseux ont aussi enregistré une baisse de 6%, avec 21,5 millions de litres consommés. Les vins blancs ont pour leur part très légèrement progressé de 0,5%.

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